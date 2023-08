Preço da gasolina sobe mais R$ 0,23 por litro e já é o maior desde julho de 2022

Rio de Janeiro

O preço médio da gasolina e do diesel nos postos brasileiros seguiu em alta na segunda semana após os reajustes no valor de venda das refinarias da Petrobras. A gasolina chegou a R$ 5,88 por litro, maior valor desde julho de 2022.

É uma alta de R$ 0,23 por litro em relação à semana anterior, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). Desde o reajuste, anunciado no dia 15 de agosto, o aumento acumulado é de R$ 0,35 por litro.

Já o preço do diesel S-10 subiu mais R$ 0,55 por litro, para R$ 6,05. É o maior valor desde fevereiro. Entre a semana anterior ao reajuste e esta semana, o aumento acumulado é de R$ 0,97 por litro.

Posto de gasolina na avenida Sumaré, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. - Folhapress

Considerando a parcela de biocombustíveis nos dois produtos, a Petrobras estimou que o repasse ao consumidor final ficaria, em média, em R$ 0,30 por litro no preço da gasolina e R$ 0,65 por litro no valor cobrado pelo diesel.

Os reajustes ocorreram em meio a forte pressão do mercado por repasses das altas das cotações internacionais do petróleo. As elevadas defasagens levaram a Petrobras a ter que ampliar suas importações de diesel para compensar a queda de importações privadas.

No dia seguinte aos aumentos, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a decisão teve o objetivo de evitar que a empresa perca dinheiro, uma vez que as cotações internacionais do petróleo atingiram um novo patamar.

Embora não tenham eliminado as defasagens em relação às cotações internacionais, os reajustes reduziram a percepção de ingerência política sobre o comando da estatal, trazendo a empresa novamente ao radar dos investidores.

Nesta semana, três grandes bancos passaram a recomendar compra das ações da estatal, que dispararam nas bolsas, voltando a patamares anteriores à queda abrupta após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno de 2022.

Segundo a ANP, o preço do etanol hidratado subiu R$ 0,05 por litro nas bombas esta semana, para R$ 3,66 por litro.