Morre Antônio Megale, ex-presidente da Anfavea, aos 66 anos

São Paulo

O executivo Antônio Megale morreu na manhã desta sexta-feira (13), aos 66 anos. Ele estava internado para tratar de um câncer.

Megale presidiu a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) de 2016 a 2019 e estava aposentado desde julho de 2022, após quase quatro décadas atuando no setor automotivo.

"Diretores e colaboradores lamentam profundamente a perda de uma figura tão cativante e tão importante para a história da nossa associação e do setor automotivo brasileiro", disse a associação, em nota.

Antônio Megale, foi presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) de 2016 a 2019 - Danilo Verpa -7.jun.16/Folhapress

O executivo também foi presidente da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva) de 2012 até 2014 e vice-presidente da Fiesp de 2017 até 2021. Ele esteve à frente de assuntos governamentais da Volkswagen do Brasil durante 14 anos, após passar por Chrysler e Renault.



Megale se formou em engenharia mecânica automotiva pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com pós-graduação em administração de empresas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas).

O executivo teve papel significativo no desenvolvimento e aprovação do programa Rota 2030, plano estratégico para o setor automotivo brasileiro, que garante, entre outros benefícios, uma aplicação diferenciada do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

"Ninguém dentro do setor automotivo nacional batalhou mais do que ele para que esta política industrial, fundamental para a previsibilidade e o avanço tecnológico dos veículos nacionais, em vários aspectos, fosse implementada", afirmou a Anfavea.

Megale deixa a esposa Maysa e os filhos Bruno e Vitor.