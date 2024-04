Santander muda estratégia, zera taxas e foca baixa renda

São Paulo

Em meio à queda de rentabilidade desde a pandemia, o Santander Brasil reposicionou sua marca para atrair a baixa renda. O clássico slogan "O que a gente pode fazer por você hoje?" dá lugar ao "Começa Agora" para atrair novos clientes e aumentar a principalidade (ser o principal banco utilizado) entre quem já é correntista.

Para isso, o banco zerou a anuidade de seus cartões a partir desta segunda-feira (29), sem necessidade de um valor mínimo gasto mensal, como era antes.

Agência bancária do Santander; banco zera tarifas na conta corrente e no cartão de crédito - Divulgação

Outro benefício é a gratuidade na conta corrente com todas as funcionalidades ilimitadas. Antes, apenas o pacote essencial, que limita as transações, era gratuito.

"Ou seja, o cliente poderá fazer saques ilimitados em todos os caixas do Banco e na Rede 24h. Ao cadastrar o CPF ou celular como chave-Pix, será possível também contar com dez dias sem juros no limite da conta", diz o banco.

O objetivo do banco é aumentar o volume de transações com o público com renda de até R$ 4.000 mensais e tornar esse segmento da operação lucrativo. Atualmente, o banco amarga prejuízos com esses clientes.

O Santander Brasil ainda sofre com a grande concessão de crédito durante a pandemia. O banco teve um lucro de R$ 9,383 bilhões e um ROE (retorno sobre o patrimônio líquido, que mede a rentabilidade da operação) de 11,8% em 2023, uma queda de 27,7% em relação a 2022, quando o ROE ficou em 16,3%.

A piora no resultado se deve ao aumento de 7,7% na provisão contra calotes, para R$ 29 bilhões. Uma parte desse número se deve a Americanas, da qual o banco é um dos maiores credores.

Após trocar a presidência em 2022, com Mario Leão como CEO, o Santander agora busca tornar a sua operação para o varejo massificado rentável.

Para se aproximar do cliente, a publicidade deixa de ser mais prática, com taxas e tarifas, e passa a ser mais sentimental, na mesma linha do banco Itaú.

"As peças trazem forte apelo à geração Z e ressaltam a necessidade de ter coragem para dar os primeiros passos, vivenciar as mudanças e superar as incertezas, mostrando o Santander como a marca que abraça os começos e as jornadas dos clientes – o parceiro ideal para quem precisa, nas horas mais improváveis e individuais, acender uma chama inicial", disse o banco em comunicado à imprensa.

Outra estratégia para aumentar a lucratividade do banco é a redução no custo do atendimento, com o uso de inteligência artificial generativa no atendimento digital. Para isso, irá reduzir as linhas de cartão de crédito disponíveis e investir na interface de seu aplicativo, deixando a oferta de produtos mais simples e acessível.

Frame da nova campanha do Santander, com foco na baixa renda - Divulgação

Para chegar a essa oferta, o banco realizou uma pesquisa com mais de mil entrevistados, entre eles correntistas do Santander e de outros bancos, de modo a identificar as principais motivações para abertura de conta em determinada instituição. A principal, com 15,1% de preferência, é a gratuidade da conta e do cartão, seguida pelos benefícios (11,2%). Ao avaliar apenas o cartão de crédito, os participantes disseram optar pelos que possibilitam resolver tudo pelo aplicativo (38,8%), além do limite para gastos oferecido pela instituição (37,1%).



Em outra ação de marketing, o banco também vai dar acesso ao Netflix sem anúncios, para quem tem o plano com comerciais por 30 minutos, entre 10 de maio a 14 de junho. No Spotify, a mesma mecânica funcionará de 29 de abril até 14 de junho.

Entre os novos garotos-propaganda do Santander estão o paratleta João Vitor Cardoso, a influenciadora Rafa Brites, a chef de cozinha Juliana Rueda e o rapper e ator Xamã.