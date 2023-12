Petrobras inicia perfuração em poço na margem equatorial, diz empresa

São Paulo | Reuters

A Petrobras informou neste sábado que iniciou a perfuração do poço Pitu Oeste, marcando a retomada dos esforços da empresa para exploração de petróleo e gás na chamada margem equatorial.

A margem equatorial é uma área que se estende ao longo da costa brasileira desde o estado do Rio Grande do Norte até o Amapá, de acordo com a empresa.

Presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em entrevista na sede da empresa, no Rio de Janeiro - Mauro Pimentel - 9.set.23/AFP

A perfuração do poço, localizado a 53 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, levará de três a cinco meses.

Com o poço Pitu Oeste, a Petrobras espera obter mais informações geológicas da área, permitindo à empresa confirmar a extensão da descoberta de petróleo feita em 2014.

Em outubro, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) concedeu uma licença ambiental para que a Petrobras perfurasse dois poços exploratórios em águas profundas na margem equatorial brasileira.

De acordo com o plano estratégico da Petrobras para o período 2024-2028, a empresa estima um investimento de US$ 3,1 bilhões (R$ 15 bi) para pesquisa de petróleo e gás na margem equatorial, com a perfuração de 16 poços na região.