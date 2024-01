Veja os destaques da megafeira de tecnologia nos EUA deste ano

Los Angeles | AFP

Seja sonhar com um amigo artificial disponível 24 horas por dia, voar sobre o trânsito congestionado ou se livrar dos pássaros mortos que o seu gato deixou como "presente", aos inventores participantes da feira de tecnologia CES (Consumer Electronics Show) não lhes falta de imaginação.

Aqui estão os destaques da maior feira de eletrônicos de consumo do mundo, que está acontecendo em Las Vegas (Estados Unidos) até sexta-feira:

Pessoas visitam a área de exposição do BOE Technology Group durante a CES de 2024 em Las Vegas, Estados Unidos, em 9 de janeiro de 2024. - Zeng Hui/Xinhua

"Apoio sem preconceitos"

"Eu sou projetado para ser uma presença de apoio e sem preconceitos em sua vida", afirmou Wehead, uma espécie de criatura computadorizada formada por um conjunto de telas montadas em uma cabeça robótica, que projeta um rosto humano e utiliza IA (inteligência artificial).

A startup americana de mesmo nome desenvolveu esse objeto estranho que pode ser colocado na mesa como um peso de papel ou uma pequena escultura e pode ter uma conversa semelhante à humana.

"Às vezes você só precisa de alguém para conversar e criar suas próprias soluções", afirmou o fundador da Wehead, Ilya Sedoshkin. "Você pode fazer isso com o ChatGPT, mas não terá aquela sensação natural de que alguém está te ouvindo".

A Wehead funciona com o ChatGPT, tem acesso à internet em tempo real e mais memória do que o famoso chatbot da OpenAI, que gera texto, som ou imagens a partir de uma simples consulta em linguagem cotidiana.

"Se hoje você falar sobre o que fará na CES... em uma semana, ele perguntará: 'Como foi a CES?'", contou Sedoshkin.

Os entusiastas podem adotar uma cabeça falante por meio de assinatura, por US$ 200 por mês.

"Sentiu-se real? Não", disse Alan Pierce, um professor aposentado que compareceu à CES e descreveu o dispositivo como uma "cabeça falante" engenhosamente projetada.

Táxi aéreo

Uma mistura de helicóptero e avião, o veículo S-A2 de propulsão elétrica está destinado a se tornar o meio de transporte preferido em cidades congestionadas.

Seu verdadeiro nome é eVTOL - Electric vertical take-off and landing vehicle (Veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, em português). Ele leva um piloto e até quatro passageiros a bordo.

"É a mobilidade aérea urbana", explicou Jaiwon Shin, responsável pela Supernal, uma subsidiária do grupo sul-coreano Hyundai. "O maior mercado é os Estados Unidos: cidades como Las Vegas ou Los Angeles".

Uma viagem de uma hora de carro devido ao trânsito pode ser substituída por um voo de apenas 10 minutos, com partida dos chamados "vertipors" ou portos verticais espalhados pela cidade.

O objetivo é que o voo em um desses aerotáxis seja mais barato do que um voo de helicóptero.

Após o pouso, um robô faz uma varredura para verificar a integridade da aeronave, cujas hélices estão ligadas a uma única asa longa e giram para a decolagem e o pouso.

Jaiwon espera lançá-lo em 2028, mas os obstáculos regulatórios são consideráveis.

"Nunca foi feito antes na aviação... É realmente uma revolução e sua bateria é um desafio tecnológico", disse.

Sem "presentes"

Instalar uma comporta para que cães e gatos entrem e saiam livremente de casa também deixa a residência aberta para a fauna.

Para Martin Diamond, residente no desértico estado americano do Arizona, os visitantes indesejados podem ser coiotes, cobras venenosas ou guaxinins.

Pouco disposto a encontrar um deles em sua sala de estar, Diamond inventou o Pawport, uma porta hermeticamente fechada que se abre com uma placa que o animal de estimação carrega.

O Pawport pode ser instalado em uma escotilha já existente, está disponível em vários tamanhos e acabamentos, e pode ser alimentado por uma bateria recarregável, um painel solar ou conectado à rede elétrica. Disponível a partir de maio, custará no mínimo US$ 459.

Os gêmeos suíços Oliver e Denis Widler se concentraram em outras surpresas desagradáveis: os "presentes" - pássaros e roedores em geral - que alguns gatos trazem orgulhosamente para seus donos.

Com sua porta de acesso Flappie, que custará cerca de US$ 350, câmeras com IA monitoram e bloqueiam o acesso se a boca do felino não estiver vazia.

A inteligência artificial também detecta cobras e peixes, segundo a empresa, com uma eficácia superior a 90%.

A comporta só se abre, além disso, para aqueles que têm um microchip. O dispositivo pode ser conectado a um aplicativo para que os donos possam acompanhar as idas e vindas de seus animais de estimação em imagens.

Fabricantes de PCs apostam em IA para reaquecer vendas

As empresas de PCs e microchips que tentam fazer com que os consumidores substituam notebooks comprados durante a pandemia ofereceram um novo recurso às multidões nesta semana durante a CES.

Os fabricantes de PCs e chips, incluindo AMD e Intel, estão apostando que as chamadas "unidades de processamento neural" (NPUs), agora encontradas nos designs de chips mais recentes, incentivarão os consumidores a comprarem novos notebooks de alto padrão. O acréscimo de recursos adicionais de IA poderia ajudar a tirar participação de mercado da Apple.

"As conversas que estou tendo com os clientes são sobre 'como preparar meu PC para o que eu acho que está por vir em termos de IA e que será capaz de oferecer'", disse Sam Burd, presidente da divisão de PCs da Dell.

Os fabricantes de chips criaram os NPU porque podem atingir um alto nível de desempenho para funções de IA com necessidades de energia relativamente modestas. Atualmente, há poucos aplicativos que podem tirar o máximo proveito dos novos recursos, mas outros estão chegando, disse David McAfee, vice-presidente corporativo da AMD.

Entre os poucos aplicativos que podem tirar proveito desses chips está o pacote de software de imagens da Adobe.

A Dell exibiu um notebook com uma tecla de IA, o primeiro botão que a Microsoft adicionou a um teclado Windows. A tecla "Copilot" ativa o software de IA generativo da Microsoft que pode ajudar com aplicativos e responder a perguntas. No momento, o novo botão convoca um Copilot baseado em computação em nuvem, que leva um tempo considerável para executar as tarefas.

"Se eu colocar esses mecanismos no PC, poderei ser mais rápido, com menor latência, e poderei fazer mais com esses mecanismos", disse Burd.

Para transferir o Copilot para o PC, serão necessárias máquinas consideravelmente mais potentes do que as existentes atualmente, mesmo com os avançados chips de IA. No momento, os novos processadores estão incluídos nos laptops mais caros oferecidos pelos fabricantes de PCs que trabalham com chips Intel e AMD.

"No curto prazo, estaremos mais focados em PCs premium", disse McAfee, acrescentando que os PCs com chips avançados de IA provavelmente custarão entre US$ 800 e US$ 1.200.

(Com Reuters)