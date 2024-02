Gol obtém aprovação judicial para empréstimo US$ 1 bi em plano de recuperação nos EUA

Nova York | Reuters

A Gol recebeu nesta quarta-feira (28) aprovação de um tribunal dos Estados Unidos para um empréstimo de US$ 1 bilhão, depois de sanar preocupações de um grupo de credores que temiam ser preteridos na operação.

A Gol já aguardava autorização para um empréstimo de US$ 950 milhões na modalidade "debtor in possession" (DIP) no âmbito do seu plano de recuperação judicial nos EUA, mas permitiu que credores que contestavam o DIP contribuíssem com US$ 50 milhões adicionais no novo financiamento e recebessem juros sobre a nova dívida, disse o advogado da Gol, Justin Cunningham, em uma audiência em Nova York.

Avião da Gol na pista principal do Aeroporto de Congonhas - Eduardo Knapp - 15.jun.22/Folhapress

O juiz do Tribunal de Falências dos EUA Martin Glenn aprovou o empréstimo na audiência, dizendo estar satisfeito em ver um acordo. "É bom quando mais pessoas querem investir", afirmou.

A Gol entrou com processo de recuperação judicial nos EUA em 25 de janeiro, pressionada por dívidas elevadas ainda sob os impactos da pandemia, além de atrasos em entregas de aeronaves Boeing 737 Max para atender a um aumento na demanda.

Glenn já havia aprovado uma primeira tranche do pacote de financiamento da empresa, permitindo à Gol tomar emprestado até US$ 350 milhões em uma audiência em janeiro.