Bolsa abre em queda e dólar sobe após divulgação de relatório do BC

São Paulo | Reuters

A Bolsa brasileira abriu em queda e o dólar subia na manhã desta quinta-feira (28), após divulgação do relatório trimestral de inflação, feito pelo Banco Central. Nos Estados Unidos, houve a divulgação de dados de inflação e emprego que vieram em linha com o esperado.

Em seu Relatório de Inflação, o BC melhorou a sua previsão para aumento do crédito e também para crescimento econômico no ano. A autoridade afirmou, no entanto, que a inflação cheia e a média dos núcleos que medem o aumento de preços subiram para patamares que superam a meta de inflação.

"Essa surpresa de alta se deveu aos segmentos de preços administrados e alimentação no domicílio", afirmou o BC, destacando que houve surpresa para cima no componente subjacente (que exclui itens voláteis) do segmento de serviços.

Às 10h30, o Ibovespa caía 0,22%, aos 127.400 pontos, enquanto o dólar subia 0,36%, cotado a R$ 4,998.

Na quarta-feira (27), o dólar fechou praticamente estável, com oscilação negativa de 0,06%, terminando a sessão cotada a R$ 4,979. Já a Bolsa brasileira fechou em alta, impulsionada por Vale e Petrobras. O dia também foi positivo para os índices americanos, que auxiliaram o mercado local.

Mercado avalia relatório trimestral da inflação no Brasil divulgado pelo Banco Central - Dado Ruvic/Reuters

"O índice [Ibovespa] chegou a operar no campo negativo pela manhã, mas recuperou-se ao redor do meio-dia, conforme o mercado analisa e consolida entendimentos sobre os resultados das empresas enquanto eles vão sendo divulgados nessa temporada de balanços referentes ao quarto trimestre de 2023", diz Felipe Pohren de Castro, sócio da Matriz Capital.

As maiores altas do dia foram de Renner, Raízen e Grupo Casas Bahia, que subiram 5,42%, 5,23% e 4,67%, respectivamente. A Vale, companhia de maior peso do Ibovespa, avançou mais de 1%.

Com isso, o Ibovespa avançou 0,65%, terminando o dia aos 127.690 pontos.

Em um dia de agenda relativamente esvaziada no Brasil e no exterior, o dólar voltou a oscilar em margens bastante estreitas. Na cotação mínima do dia, às 9h01, a moeda à vista marcou R$ 4,9719 (-0,24%) e, na máxima, às 10h16, atingiu R$ 4,9949 (+0,22%).

Operador ouvido pela Reuters afirmou que os investidores continuam à espera de notícias que possam, de fato, servir de motivo para alterar posições na moeda norte-americana. Segundo ele, estão todos "esperando cair um raio".

Para Lais Costa, analista da Empiricus Research, não surgiram realmente notícias relevantes que mudassem o cenário para o câmbio.

"O fluxo não está ocorrendo por conta de mudanças estruturais de cenário —é mais por ajuste de posições. Teria que surgir algo realmente relevante para termos o dólar andando por aqui", comentou.

Como a quinta-feira é o último dia útil de março, a próxima sessão será a da disputa pela Ptax do fim de mês —e de trimestre. Normalmente, a volatilidade tende a aumentar em sessões assim, mas profissionais do mercado reforçaram que, sem notícias de impacto, a disputa entre comprados e vendidos pode não ser tão intensa.

A Ptax é uma taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista e que serve de referência para a liquidação de contratos futuros.

No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa). Nos encerramentos de trimestres, a importância da Ptax é ainda maior.