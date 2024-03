Veja o ranking das companhias aéreas mais pontuais do mundo em fevereiro

Aeroin

Os dados mais recentes de pontualidade de voos apresentados pela empresa Cirium, de inteligência de mercado na aviação, no relatório mensal "On-Time Performance" (OTP) de fevereiro deste ano, mostram que a Aeromexico foi a empresa aérea global mais pontual do mundo.

Apesar da liderança entre as empresas classificadas como globais, na América Latina a Copa Airlines foi mais eficiente do que a companhia mexicana, ficando com a liderança na região.

Entre as brasileiras, a Azul Linhas Aéreas aparece entre as 10 mais pontuais do mundo tanto no ranking das empresas aéreas classificadas como globais quanto no das classificadas como low-cost, ou seja, que têm um modelo de operações que busca minimizar seus custos.

Avião da Aeromexico no aeroporto internacional de Los Angeles, nos EUA - Daniel Slim - 11.mar.2024/AFP

A Cirium divide os rankings de pontualidade em três grupos: um que leva em conta apenas empresas aéreas classificadas como globais; um de todas as empresas aéreas de cada uma das cinco grandes regiões do mundo; e um que leva em conta apenas as empresa aéreas low-cost de todo o mundo.

Aas companhias aéreas globais mais pontuais

Entre as globais, a Aeromexico foi a mais pontual de fevereiro de 2024, com 90,66% de pontualidade. A Azul Linhas Aéreas aparece entre as 10 globais mais pontuais do mundo, na quinta posição com 84,83%. A Avianca também faz parte da lista.

Posição Companhia aérea Grau de pontualidade 1 Aeromexico 90,66% 2 Delta Air Lines 89,27% 3 Iberia 88,08% 4 United Airlines 84,91% 5 Azul 84,83% 6 American Airlines 84,43% 7 Avianca 83,88% 8 Qatar Airways 83,27% 9 ANA 82,85% 10 Lufthansa 82,48%

As companhias aéreas mais pontuais da América Latina

Nos rankings regionais, a liderança da América Latina ficou com a panamenha Copa Airlines, com 91,66% de pontualidade. Com os 84,83% acima descritos, a Azul ficou na quarta posição na região, enquanto a Gol Linhas Aéreas foi a sétima, com 82,43%, e a Latam Airlines foi a oitava, com 82,12%.

Posição Companhia aérea Grau de pontualidade 1 Copa Airlines 91,66% 2 Aeromexico 90,66% 3 Caribbean Airlines 87,94% 4 Azul 84,83% 5 Avianca 83,88% 6 Aerolineas Argentinas 82,92% 7 Gol 82,43% 8 Latam Airlines 82,12% 9 Sky Airline 71,77%

As companhias aéreas low-cost mais pontuais

Por fim, a ranking das empresas aéreas low-cost do mundo todo é encabeçado pela sul-africana Safair, com 93,96%. Em mais este ranking mundial, a Azul aparece na sétima posição.