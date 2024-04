Conselho Nacional de Justiça abre concurso público com salários a partir de R$ 8.529

São Paulo

O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) abre, nesta quarta-feira (3), as inscrições para o concurso público com 60 vagas para candidatos com curso superior. Os salários oferecidos vão de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78. O local de trabalho é Brasília (DF). Há ainda cadastro de reserva.

O prazo para se inscrever termina em 2 de maio. A seleção é organizada pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Mais informações estão disponíveis neste link.

Fachada do Conselho Nacional de Justiça em Brasília (DF); órgão tem concurso com 60 vagas: saiba se inscrever - Gil Ferreira /Agência CNJ

Das 60 vagas previstas no edital, 20 são destinadas ao cargo de analista jurídico e 40 são para técnico judiciário. Há divisões por especialidade, sendo:

15 vagas para analista judiciário da área judiciária

5 vagas para analista judiciário especializado em pedagogia, análise de sistemas, arquitetura, ciências sociais ou engenharia elétrica

28 vagas para técnico judiciário da área administrativa

12 vagas para técnico judiciário especializado em programação de sistemas

A remuneração inicial para analista judiciário será de R$ 5.831,16, com acréscimo de gratificação de R$ 8.163,62, totalizando R$ 13.994,78.

Já técnico judiciário tem salário-base de R$ 3.554,02, com gratificação extra de R$ 4.975,63, totalizando R$ 8.529,65.

A taxa de inscrição é de R$ 126 para o cargo de analista judiciário e de R$ 76 para técnico judiciário. É possível pedir isenção para candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro único) ou que sejam doadores de medula óssea.

O edital do concurso reserva 20% das vagas para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência e 3% para indígenas.

A previsão é que as provas objetivas e discursivas sejam aplicadas presencialmente em Brasília, em 30 de junho. O edital completo está disponível no site do Cebraspe.