EUA confirmam transmissão de gado para gado em propagação da gripe aviária

Chicago | Reuters

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês) afirmou nesta semana que a transmissão de gado para gado tem causado a propagação da gripe aviária em rebanhos leiteiros, mas que não sabe ainda como o vírus está se espalhando.

Produtores e veterinários estão esperando a confirmação de como o vírus tem sido transmitido para controlar melhor sua disseminação. Rebanhos de oito estados testaram positivo para o vírus no último mês, o que ocorreu também com um trabalhador do setor no Texas.

Gado em fazenda de Rockford, Illinois, nos EUA - Jim Vondruska/Reuters

"Aqueles de nós que já trabalhamos com o vírus influenza há muito tempo fomos rápidos ao dizer: ‘Sim, está passando de gado para gado’", disse nesta sexta-feira (19) Jim Lowe, reitor-associado da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Illinois. "Você não consegue explicar a epidemiologia de outra forma." Acredita-se que pássaros migratórios selvagens são a fonte original do vírus.

Mas o USDA informou que sua investigação sobre as infecções "incluem alguns casos nos quais a propagação do vírus está associada ao movimento do gado no rebanho".

Há também evidências de que o vírus se espalhou das instalações de gado leiteiro "de volta para as avícolas, por rota desconhecida", informou.

O departamento afirmou que as vacas transmitem o vírus, com altas concentrações, no próprio leite, e qualquer coisa que entre em contato com o produto não pasteurizado pode disseminar a doença.