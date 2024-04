Fundo atrelado a notícias levanta US$ 100 milhões para investir em reportagens exclusivas

Nova York | Financial Times

Um fundo de hedge dos Estados Unidos levantou US$ 100 milhões (cerca de R$ 500 milhões) para fazer negociações com base na produção de uma Redação jornalística da qual é dono, lançando um experimento inovador no financiamento de reportagens investigativas enquanto empresas de mídia sofrem com novas rodadas de demissões.

O negócio é um esforço para combinar o tipo de jornalismo investigativo normalmente feito por Redações com um fundo de hedge do tipo long short, que busca lucrar tanto com a valorização quanto com a desvalorização dos ativos.

O fundo, Hunterbrook Capital, faz negociações com base em informações exclusivas (furos, no jargão jornalístico) obtidas por repórteres de sua Redação, Hunterbrook Media, que é separada por uma camada de compliance. Essas informações seriam baseadas apenas em informações publicamente disponíveis.

As empresas, cujos planos foram revelados pelo Financial Times no ano passado, compartilham um grupo de executivos, incluindo dois cofundadores —o CEO Nathaniel Horwitz e o publisher Sam Koppelman—, a diretora jurídica Fitzann Reid e a chefe de operações Emily Pate.

"O jornalismo é amplamente visto como um negócio difícil, mas as pessoas têm ganhado bilhões de dólares com reportagens há anos", disse Koppelman ao FT. "Boas reportagens não deveriam ser um mau negócio."

A Hunterbrook Media foi lançada na terça-feira (2) com uma reportagem que alegava que a United Wholesale Mortgage, o maior credor de hipotecas dos EUA, estava incentivando injustamente corretores independentes a direcionar quase todos os seus negócios para ela.

A matéria dizia que a Hunterbrook Capital havia assumido uma posição de venda a descoberto na UWM antes da publicação e uma posição de compra a descoberto na Rocket Mortgage, principal concorrente da UWM.

As ações da UWM encerraram o dia com queda de 8,5%, mas a Rocket Mortgage também caiu, fechando quase 5% mais baixa.

A matéria da Hunterbrook também observou que sua "afiliada sem fins lucrativos" havia se associado ao escritório de advocacia Boies Schiller Flexner para explorar uma ação coletiva contra a UWM em nome dos compradores de imóveis.

Uma ação coletiva proposta contra a UWM, sua empresa controladora e seu CEO Mat Ishbia foi protocolada mais tarde na terça-feira.

O artigo foi "um excelente exemplo do tipo de reportagem que nos propusemos a fazer", disse Horwitz. "Está na interseção de [reportagens] que afetam muitas pessoas, que as pessoas deveriam saber, e um modelo de negócios que pode financiar mais esse tipo de trabalho."

Um porta-voz da UWM disse, no entanto, que a reportagem estava "repleta de imprecisões" e chamou o uso de jornalistas pela Hunterbrook para ajudar a vender ações de "antiético".

"A Hunterbrook não é uma organização de notícias. É um fundo de hedge sensacionalizando informações públicas para manipular o mercado de ações para enriquecer a si mesmos e a seus investidores", disse o porta-voz da UWM.

A Hunterbrook Media se concentrará em trabalhos investigativos e reportagens estrangeiras em regiões pouco cobertas, financiando seu jornalismo com taxas do fundo de hedge, em vez de publicidade ou assinaturas.

"Nathaniel e eu tínhamos essa crença de que as ferramentas de reportagem e as pessoas que a faziam, jornalistas e especialistas eram radicalmente subvalorizados", disse Koppelman.

Horwitz e Koppelman, que estão na casa dos vinte anos e se conheceram em Harvard, têm pouca experiência em jornalismo ou em negociação de ações.

Horwitz era um investidor em biotecnologia e Koppelman é um autor que trabalhou em redação de discursos e comunicações na empresa Fenway Strategies.

No entanto, ambos têm conexões familiares com o negócio de mídia —Horwitz é filho do jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer Tony Horwitz e da romancista Geraldine Brooks, também vencedora do Pulitzer, enquanto Koppelman é filho do cocriador de "Billions", Brian Koppelman, e da romancista Amy Koppelman.

A dupla recrutou vários veteranos do setor jornalístico, incluindo consultores como o ex-editor do Wall Street Journal Matt Murray, o fundador do ProPublica Paul Steiger e Bethany McLean, repórter que revelou preocupações sobre a contabilidade da empresa Enron.

Eles contrataram três repórteres em tempo integral e um grupo de freelancers no exterior que escreveram para veículos de notícias tradicionais, como o Financial Times e a Reuters, em lugares como Brasil, Mongólia e Namíbia.

Há um único trader em tempo integral no lado do fundo de hedge, Courtney Dunlevie, anteriormente da Commonstock e Morgan Stanley.

Administrar a Redação este ano custará cerca de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões), disseram Koppelman e Horwitz, e os US$ 10 milhões (R$ 50 milhões) em financiamento inicial arrecadados no ano passado apoiariam as operações até o final do próximo ano.

O braço do fundo de hedge cobrará dos investidores uma taxa de gestão tradicional de 2% e uma taxa de desempenho de 20% e, na prática, pagará à Hunterbrook Media por sua apuração, financiando o empreendimento.

O plano é que a Hunterbrook Media seja isolada da Hunterbrook Capital, diferenciando-a de outras empresas de investimento, como Hindenburg Research e Muddy Waters, que também investigam e assumem posições financeiras em empresas.

A Hunterbrook Media também planeja publicar artigos sobre empresas nas quais não assume posição financeira, mas não está claro se publicaria reportagens que poderiam prejudicar as posições de negociação ativas do fundo.

O empreendimento é lançado em um período de crise para o mercado de notícias, após demissões em startups como BuzzFeed, Business Insider e Vice, que já foram apontadas como o futuro da mídia, bem como em publicações tradicionais como Los Angeles Times e Sports Illustrated.

A estratégia da Hunterbrook está repleta de riscos de compliance, e especialistas em jornalismo alertaram para possíveis conflitos de interesse.

Negociar com informações materiais não públicas, que jornalistas regularmente descobrem, poderia constituir fraude de valores mobiliários.

Para evitar isso, o grupo encarregou sua diretora jurídica, a ex-funcionária da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), Fitzann Reid, de decidir se uma reportagem do lado jornalístico da Hunterbrook poderia ser compartilhado com seu fundo de hedge.

Horwitz não divulgou as identidades dos sócios que forneceram os US$ 100 milhões de financiamento, mas disse que a maioria veio de investidores institucionais, além de alguns family offices e algumas pessoas físicas.

O FT informou em outubro que os investidores iniciais da Hunterbrook incluíam Emerson Collective, de Laurene Powell Jobs, o cofundador da General Catalyst, David Fialkow, o cofundador da Avenue Capital, Marc Lasry e Outside the Box Investments, onde Murray também é um consultor.