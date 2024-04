Lucro da Vale cai 13% no primeiro trimestre, para R$ 8,3 bilhões

Rio de Janeiro

Prejudicada pelos menores preços do minério de ferro, níquel e cobre, a Vale divulgou nesta quinta-feira (24) lucro de R$ 8,3 bilhões no primeiro trimestre de 2024, queda de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Vale passou o primeiro trimestre no centro de uma crise política, iniciada com a pressão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para indicar o ex-ministro Guido Mantega para a presidência da companhia, no lugar de Eduardo Bartolomeo.

Logotipo da mineradora Vale. - REUTERS

A crise culminou com a renúncia do conselheiro José Luciano Penido, que acusou o conselho de administração de manipulação do processo de sucessão, mas teria voltado atrás, segundo a Vale, quando questionado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

No balanço divulgado nesta quinta, Bartolomeo disse que a Vale começou bem 2024, atingindo no primeiro trimestre a maior produção de minério de ferro desde 2019, quando operações foram suspensas após o rompimento da barragem de Brumadinho (MG).

"Nós também estamos tendo progresso nos nossos projetos de crescimento, que ajudarão a melhorar a qualidade e flexibilidade do nosso portfólio de produtos", afirmou o executivo, que deixará a empresa até o fim do ano. "Ao continuarmos nossa jornada, seguimos comprometidos com a construção de uma Vale ainda melhor."

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

No comunicado divulgado nesta quinta, a Vale diz que a queda no lucro foi provocada pelo cenário de preços do minério de ferro. Seu preço médio de venda de finos de minério caiu 15% na comparação anual, para US$ 100,7 por tonelada.

A queda nos preços foi compensada por aumento de 15% nas vendas de minério de ferro, em relação ao primeiro trimestre de 2024, para 68,3 milhões de toneladas.

O resultado da mineradora foi impactado também pela queda nos preços de metais básicos, que a empresa chama de metais para a transição energética: o níquel ficou 33% mais barato do que no primeiro trimestre de 2023; o preço do cobre caiu 16%.

A Vale fechou o primeiro trimestre com receita de R$ 41,9 bilhões, queda de 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Ebitda, indicador que mede a geração de caixa, caiu 9%, para R$ 3,5 bilhões -a empresa mudou esse indicador para incluir resultados de parcerias.