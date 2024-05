Governo vai pagar Bolsa Família para mais 21,6 mil famílias do RS nesta quarta (29)

Brasília

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome incluiu 21.681 famílias do Rio Grande do Sul, que foram atingidas pelas inundações, na lista de beneficiários do programa social Bolsa Família.

Essas pessoas vão receber o benefício de maio em uma folha de pagamento extra nesta quarta-feira (29) e, a partir do próximo mês, poderão sacar os recursos no cronograma normal do programa social.

A pasta comandada por Wellington Dias ainda acrescenta que vai seguir o trabalho de busca ativa, nos abrigos das cidades gaúchas, para detectar pessoas que preencham os requisitos para serem incluídas no programa social.

Abrigo para pessoas atingidas pelas enchentes em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre - Pedro Ladeira - 11 mai. 2024/Folhapress

"Vamos seguir no programa com a busca ativa, porque outras famílias entraram em vulnerabilidade e vão preencher os requisitos", afirmou o ministro à Folha.

Ainda segundo Dias, a inclusão de novas famílias significa um adicional de R$ 15,6 milhões. Antes disso, o programa já atendia 651 mil famílias do estado.

O último acréscimo de novos beneficiários, em abril, portanto antes da tragédia climática, continha um total de 170 mil famílias em todo o país, sendo que apenas 1.800 eram gaúchas. O ministério afirma que as novas famílias beneficiárias receberão valores médios de R$ 720.

O Rio Grande do Sul vem sofrendo há quase um mês os danos causados por uma calamidade climática, que já deixou um total de 169 mortos e 581.638 desalojados.

Durante viagem ao estado, em meados de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou uma série de medidas para o estado, entre elas a inclusão de 21 mil famílias no programa Bolsa Família.

Dias também explica que a inclusão dessas famílias no CadÚnico (Cadastro Único), banco de dados do governo, usado para o pagamento de programas sociais, também significa que poderão usufruir de outros programas, como ter prioridade no Minha Casa Minha Vida e receber Auxílio Gás e Farmácia Popular.

Como muitas famílias gaúchas perderam seus documentos nas enchentes, o governo vai adotar como critério uma declaração feita pelos candidatos.

Dias orienta que o documento, "suficiente para a retirada do benefício", seja solicitado às equipes de assistência social dos abrigos.

O programa contempla famílias inscritas no Cadastro Único de programas sociais e com renda de até R$ 218 por pessoa.

Pelo trâmite regular, essas famílias receberiam a primeira parcela só no mês de junho, uma vez que a folha de maio já está fechada e começou a ser paga no dia 17 deste mês.