JBS recebe autorização da Antaq e assume operação do porto de Itajaí (SC)

A JBS assumiu controle das operações do porto de Itajaí, em Santa Catarina, após receber a aprovação, nesta terça (21), da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários).

Seara, subsidiária da empresa, assume o controle do porto, com 70% das cotas societárias, que antes eram da Madá Asset Management.

De acordo com a deliberação, a transferência deve ser concluída em até 180 dias, a partir desta terça.

O contrato de arrendamento transitório do porto prevê controle, por 24 meses, das áreas e instalações portuárias, localizadas e destinadas à movimentação e armazenagem de carga transportada em conteineres e carga geral.

O objetivo do contrato foi restabelecer as operações do porto de forma célere até que seja concluído o processo de concessão da infraestrutura do porto, que já teve início com a realização de audiência pública.

Itajaí virou a maior economia de Santa Catarina ao atingir um PIB de R$ 47,7 bilhões, segundo o IBGE, e a terceira do Sul, atrás de Curitiba e Porto Alegre.

Empresários, exportadores e o setor público afirmam que hoje Itajaí diversificou sua economia e não é mais dependente exclusivamente do porto, porém admitem que a paralisação na principal atividade do local gera incertezas para os próximos anos.

A licitação para realização do leilão do porto de Itajaí foi adiado para 2025, como mostrado pela Folha em abril. A expectativa era que certame acontecesse em 2024.

A concessão do porto de Itajaí é uma das mais aguardadas pelo setor, já que deve ser uma das maiores em valores movimentados. A previsão é de quase R$ 2,9 bilhões em investimentos. O projeto deve incluir quase toda a operação do porto, com o terminal e o canal de acesso.