País do petróleo, Arábia Saudita agora quer ser potência da energia limpa

Riad | The New York Times

A duas horas de carro de Riad, capital da Arábia Saudita, fileiras de painéis solares se estendem até o horizonte como ondas em um oceano. Apesar de ter reservas quase ilimitadas de petróleo, o reino está adotando a energia solar e eólica, em parte na tentativa de manter uma posição de destaque na indústria de energia, que é vital para o país, mas está mudando rapidamente.

Olhando para 3,3 milhões de painéis, cobrindo 36 quilômetros quadrados de deserto, Faisal Al Omari, CEO de um projeto de energia solar recentemente concluído chamado Sudair, disse que vai contar aos seus filhos e netos sobre sua contribuição para a transição energética da Arábia Saudita.

"Estou realmente orgulhoso de fazer parte disso", disse.

Painéis solares em Jubail, na Arábia Saudita - Iman Al-Dabbagh - 4.mai.2024/The New York Times

Embora a produção de petróleo mantenha um papel crucial na economia saudita, o reino está apostando em outras formas de energia.

Sudair, que pode iluminar 185 mil residências, é o primeiro de muitos projetos gigantes planejados para aumentar a produção de fontes de energia renovável, incluindo solar e eólica, para cerca de 50% até 2030.

Atualmente, a energia limpa representa uma quantidade insignificante da geração de eletricidade na Arábia Saudita. Analistas, contudo, dizem que alcançar esse objetivo altamente ambicioso é improvável.

"Se eles conseguirem 30%, eu ficaria feliz porque seria um bom sinal", disse Karim Elgendy, analista climático do Middle East Institute, uma organização de pesquisa em Washington.

Ainda assim, o país planeja construir fazendas solares em um ritmo acelerado.

"Os volumes que você vê aqui, você não vê em nenhum outro lugar, apenas na China", disse Marco Arcelli, CEO da Acwa Power, incorporadora saudita do Sudair e uma força crescente no mercado internacional de eletricidade e água.

Os sauditas não apenas têm dinheiro para expandir rapidamente, mas estão livres dos longos processos de licenciamento que inibem tais projetos no Ocidente.

"Eles têm muito capital para investir, e podem agir rapidamente e avançar no desenvolvimento de projetos", disse Ben Cahill, pesquisador sênior do Center for Strategic and International Studies, uma instituição de pesquisa em Washington.

Até a Saudi Aramco, a joia da coroa da economia saudita e produtora de quase todo o seu petróleo, vê um cenário energético em mudança.

Para ganhar espaço na energia solar, a Aramco adquiriu uma participação de 30% no Sudair, que custou US$ 920 milhões, o primeiro passo em um portfólio solar planejado de 40 gigawatts —mais do que a demanda média de energia do Reino Unido— destinado a atender a maior parte das ambições do governo em energia renovável.

A empresa planeja estabelecer um grande negócio de armazenamento de gases de efeito estufa no subsolo.

Também está financiando esforços para produzir combustíveis limpos para automóveis a partir de dióxido de carbono e hidrogênio —especialmente em uma refinaria em Bilbao, Espanha, de propriedade da Repsol, a empresa de energia espanhola.

Os cientistas da computação da Aramco também estão treinando modelos de inteligência artificial, usando quase 90 anos de dados de campos de petróleo, para aumentar a eficiência de perfuração e extração, reduzindo assim as emissões de dióxido de carbono.

"A responsabilidade ambiental sempre fez parte do nosso modus operandi", disse Ashraf Al Ghazzawi, vice-presidente executivo de estratégia e desenvolvimento corporativo da Aramco.

Embora insista que o petróleo tem um futuro longo, a Saudi Aramco, a maior empresa do mundo no setor, parece também estar tentando sinalizar que não está presa a um passado poluente. Em vez disso, quer ser vista mais como uma empresa do Vale do Silício, focada em inovação.

Recentemente, a empresa convidou um grupo de jornalistas para uma apresentação durante a qual jovens sauditas descreveram práticas verdes, como usar drones em vez de frotas de caminhões pesados ao prospectar petróleo ou restaurar manguezais nos litorais para absorver dióxido de carbono.

Nos últimos dois anos, a Arábia Saudita instruiu a Aramco a reduzir drasticamente a produção de petróleo para 9 milhões de barris por dia, em conformidade com acordos no grupo conhecido como Opep+.

Em janeiro, a Aramco anunciou que o governo saudita havia ordenado que interrompesse um esforço para aumentar a quantidade de petróleo que poderia produzir.

Na visão da Aramco, essas decisões não são prenúncios de um declínio no consumo de combustíveis fósseis. Os executivos insistem que a empresa continuará a investir em petróleo e, ao mesmo tempo, aumentará drasticamente a produção de gás natural.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Esses combustíveis continuarão a "desempenhar um papel muito importante" até 2050 e depois, disse Al Ghazzawi, argumentando que tanto as energias renováveis quanto o petróleo e o gás serão necessários para atender à crescente demanda.

"Sempre sentimos que deve haver um investimento paralelo e simultâneo em novas e convencionais fontes de energia", disse.

Os executivos disseram que a Aramco está bem posicionada para as próximas décadas. A combinação de alguns dos maiores campos do mundo e um cuidadoso gerenciamento, disseram eles, significa que pode produzir petróleo a um custo muito baixo —em média US$ 3,19 por barril.

A empresa também aposta que pode tornar seu petróleo mais atraente reduzindo as emissões causadas por sua produção —um atributo que não é recompensado pelos mercados agora, mas que eventualmente poderia comandar um prêmio.

"Acredito que, no final, o mercado valorizará produtos de baixo carbono e a precificação se tornará ainda mais lucrativa", disse Ahmed Al-Khowaiter, vice-presidente executivo de tecnologia e inovação da Aramco.

A Aramco diz que 10% de seus investimentos serão feitos em iniciativas de baixo carbono, mas essas ações não se refletiram muito nos resultados financeiros.

"Eu simplesmente não acho que isso faça muita diferença", disse Neil Beveridge, analista da empresa de pesquisa Bernstein. "A produção de petróleo realmente representa a grande maioria dos lucros."

Algumas das iniciativas da Aramco provavelmente levarão anos para dar frutos, mas as condições já parecem propícias para a energia solar.

A Arábia Saudita tem um sol escaldante e vastas extensões de terra que podem ser povoadas com painéis solares. Adicione a isso uma relação próxima com a China, que está fornecendo grande parte do equipamento renovável, incluindo os painéis da Sudair, e "eles estão construindo a um preço muito baixo", disse Nishant Kumar, analista de energia renovável e elétrica da consultoria Rystad Energy.

Por exemplo, a Sudair venderá sua energia por cerca de US$ 0,012 por quilowatt-hora, um valor quase recorde na época em que foi negociado.

"Eles sabem muito bem que a economia só pode ser eficiente se continuarem a aproveitar esse custo de energia solar em constante redução", disse Paddy Padmanathan, ex-CEO da Acwa Power, que agora é empreendedor de energias renováveis.

Energia limpa Uma newsletter com o que você precisa saber sobre transição energética Carregando...

O reino está apostando que uma energia elétrica abundante e de baixo custo poderia atrair setores intensivos em energia, como a siderurgia.

A Acwa está ajudando a construir o que provavelmente será a maior planta do mundo para produção de hidrogênio verde, com o objetivo de exportar para a Europa e outros lugares com custos mais altos.

O único problema, dizem os analistas, é que a Arábia Saudita não está avançando tão rapidamente quanto poderia.

Kumar estima que talvez alcance apenas cerca da metade da ambiciosa meta de instalações solares até 2030. A energia eólica está ainda mais atrasada. Uma razão: o governo não criou as condições que poderiam atrair empresas concorrentes que poderiam impulsionar a produção, dizem os analistas.

A Acwa, por exemplo, será fortemente dependente para atender às ambiciosas metas de energias renováveis.

"Achamos difícil ignorar os riscos operacionais e financeiros", escreveram recentemente os analistas do Citigroup.

A empresa está listada na Bolsa de valores, mas 44% é de propriedade do Fundo de Investimento Público, o principal veículo de financiamento para as iniciativas do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.