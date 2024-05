Vale abre mais de 850 vagas de estágio em cinco estados do país; veja como participar

A Vale abriu, na última segunda-feira (27), inscrições para seu Programa de Estágio 2024. São mais de 850 vagas em cinco estados: Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro.

As inscrições ficam abertas até o dia 24 de junho, no site da mineradora. A carga horária de trabalho é de até seis horas por dia, e as vagas contemplam dois formatos: presencial e híbrido.

Logo da mineradora Vale - Adriano Machado/Reuters

Podem se candidatar ao processo seletivo pessoas de todas as idades que estejam cursando o ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e dezembro de 2027.

O programa oferece vagas para cursos como Engenharias, Tecnologia, Geologia, Enfermagem, Psicologia, Administração, Comunicação, Direito, entre outros, com previsão de contratação a partir de setembro.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio de até R$ 1.375,14. Os valores variam de acordo com a carga horária. Há ainda o pagamento de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação na empresa, assistência médica, Gympass, auxílio-ergonomia —para vagas remotas—, programa de assistência ao empregado, seguro de vida e cesta de Natal, além de recesso remunerado de 15 dias a cada seis meses.

Por um período de até dois anos, os estagiários devem viver o cotidiano da profissão, com mentoria de carreira e desenvolvimento em temas relevantes para a Vale, além de experiências práticas e em projetos da empresa.

Quanto à diversidade, a Vale diz que, na edição de 2023, 52% eram mulheres e cerca de 60% eram negras. "Também foram contratadas pessoas com deficiência, indígenas e da comunidade LGBTI+", afirmou a empresa em nota.

Pré-requisitos

Podem se candidatar, os estudantes devem estar cursando ensino superior, com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e dezembro de 2027. É necessário apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. Os candidatos deverão ser residentes na cidade da vaga ou em municípios próximos.

Processo seletivo

O processo seletivo para o Programa de Estágio será online e as etapas são eliminatórias, incluindo inscrições, testes, dinâmicas de grupo e painel com gestores e gestoras. Todas as etapas do processo devem ser acompanhadas pelo site.