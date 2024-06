Venda de imóveis decorados vira aposta de incorporadoras

São Paulo

O mercado imobiliário está apostando na venda de imóveis totalmente decorados, prontos para entrar e morar já na entrega das chaves. A tendência, que tem crescido nos grandes centros urbanos brasileiros, já é comum em lugares como Estados Unidos, Canadá e Europa.

Além do acabamento de piso e paredes, os apartamentos são entregues com todos os móveis, eletrodomésticos, luminárias, artigos de cama mesa e banho, louças, talhares, enxoval e outros objetos de decoração. Tudo entra no preço final do imóvel.

A decoração acrescenta entre 20% e 30% ao preço final do apartamento. Assim, um imóvel R$ 500 mil, por exemplo, se vendido todo decorado, passará a custar entre R$ 600 mil e R$ 650 mil.

Apartamento decorado da SKR na rua Cel. Joaquim Ferreira Lobo, na Vila Olímpia - Danilo Verpa/Folhapress

Algumas incorporadoras prestam o serviço fazendo parcerias com empresas fornecedoras, arquitetos e decoradores. Outras criaram uma área dentro da própria empresa somente para trabalhar com a decoração.

As formas de pagamento variam de acordo com o serviço oferecido por cada incorporadora. O montante extra pode ser incluído em um único financiamento com o valor total do imóvel ou, dependendo da empresa, é feito um contrato paralelo agregando todos os serviços prestados pelos parceiros.

Os modelos mais procurados pelos clientes estão nos extremos: de um lado, imóveis de alto padrão; de outro, estúdios e apartamentos pequenos de até 50 m². A decoração dos imóveis mais caros inclui a criação de projetos personalizados, feito por equipes internas ou desenvolvidos por escritórios de arquitetura e decoradores parceiros.

Os apartamentos menores e estúdios são vendidos totalmente mobiliados, normalmente com alguns modelos de referência apresentados pela construtora, que permitem algumas variações de cor e de poucos itens.

A Idealiza Cidades atua em seis estados brasileiros e começou a trabalhar com a venda de decorados em 2021. A primeira experiência aconteceu quando decidiram montar o material do estande decorado na torre e vender a unidade exatamente como estava.

A empresa percebeu que, antes, muitos investidores que compravam estúdios queriam alugar assim que pegavam as chaves, mas os apartamentos ainda não estavam decorados.

Desde que começaram o projeto, já venderam 60 unidades decoradas. O segmento atualmente representa cerca de 5% dos negócios da incorporadora, mas a expectativa é de expansão.

Algumas incorporadoras estão investindo no nicho de trabalhar com decorados para a venda e também para a locação direta. O imóvel locado continua como propriedade da empresa. Em uma espécie de ensaio em 2018, a SKR decorou 11 unidades com quatro conceitos diferentes em um dos seus empreendimentos na cidade de São Paulo.

A ideia era formatar os apartamentos para locação, mas as unidades começaram a ser procuradas por clientes que não queriam contratar um arquiteto e nem ter o trabalho de decorar o imóvel.

A incorporadora abriu a possibilidade e todas as 11 unidades disponíveis foram vendidas em pouco tempo exatamente como estavam.

Desde então, a empresa passou a decorar algumas unidades dos empreendimentos e vendê-las prontas.

De acordo com o diretor de desenvolvimento de gestão e projetos da SKR, João Leonardo Castro, desde a primeira experiência no segmento, a empresa criou uma frente de trabalho apenas para decorados, tanto para vendas, como para locação.

Possibilidade de venda dos decorados

Há diferentes tipos de decorados e que podem ser vendidos em momentos distintos da obra, de acordo com o modelo de negócio de cada incorporadora

No estande de vendas

É um espaço modelo, montado em proporções iguais ou parecidas as do apartamento original. Neste caso, o objetivo principal da incorporadora é vender o imóvel e não os itens de decoração. O estande é desmontado para o início das obras

Decorado na torre

É um apartamento já pronto montado na torre que está total ou parcialmente construída. Na maioria dos casos, algumas incorporadoras usam os mesmos produtos que estavam no estande decorado. O objetivo é vender as últimas unidades do empreendimento, com a obra já em andamento ou em finalização.

Dependendo da incorporadora, o cliente pode comprar uma decoração igual à exposta e que será entregue em outro apartamento para o cliente

Decorados para venda

São algumas unidades de apartamentos que incorporadoras decoram quando o prédio está em fase de finalização e vendem totalmente