BC eleva para US$ 500 mil limite de operações de câmbio feitas por corretoras

Brasília

O Banco Central informou nesta quarta-feira (17) que vai elevar de US$ 300 mil para US$ 500 mil o limite de operações de câmbio realizadas por corretoras e demais instituições não bancárias. A medida entrará em vigor no dia 2 de setembro.

A alteração atinge sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários e sociedades corretoras de câmbio autorizadas a operar nesse mercado. Ao todo, são 76 instituições.

Nota de dólar americano - Gabriel Cabral/Folhapress

"A medida tem por objetivo aumentar a eficiência e a competitividade do mercado de câmbio, criando mais canais para a realização de operações cambiais, principalmente para o atendimento de pequenas e médias empresas brasileiras que atuam no comércio exterior", disse o BC em nota.

A autoridade monetária afirmou ainda que a faixa entre US$ 300 mil para US$ 500 mil concentra, segundo dados de 2023, 5% da quantidade e 3% do volume das operações de câmbio de exportação. No caso das transações de câmbio de importação, a banda corresponde a 2,6% da quantidade e 6% do volume.