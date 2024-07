Chance de alta na gasolina, novas regras do cartão de crédito e o que importa no mercado

São Paulo

Alta da gasolina a caminho?

O reajuste no preço do querosene de aviação, anunciado pela Petrobras nesta segunda-feira (1º), colocou no radar uma alta também da gasolina.



O motivo? A valorização do dólar e do petróleo.



↳ A moeda americana subiu 1,11%, a R$ 5,65, e o petróleo atingiu a máxima de dois meses, a US$ 87 (R$ 490).



Entenda: os dois itens impactam o preço da gasolina porque o Brasil precisa importar 30% do combustível.



Sim, mas… Mesmo a gasolina "Made in Brazil", produzida por refinarias privadas e da Petrobras, tende a acompanhar esses movimentos, ainda que com alguma distância, chamada de defasagem.



Desde o início do governo Lula (PT), a estatal faz menos ajustes que em gestões anteriores para evitar movimentos abruptos.

↳ O preço do querosene de aviação foi reajustado primeiro porque cumpre uma revisão mensal contratual. A gasolina não é alterada desde setembro de 2023.



Defasagem. Nesta segunda, a gasolina vendida pela Petrobras estava R$ 0,58 abaixo do valor internacional calculado pela associação de importadores de combustíveis Abicom. No diesel, a diferença era de R$ 0,60.



Magda Chambriard, nova presidente da estatal, disse em entrevistas que a empresa manterá os preços "abrasileirados", mas também que precisa ser rentável.

A defasagem é criticada por acionistas privados porque reduz a receita da companhia.

O petróleo… A alta recente reflete a produção enxuta nos países da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e a maior demanda no Hemisfério Norte, que passa pelo verão.



…e o dólar. A moeda americana mais forte é consequência de juros altos nos Estados Unidos por mais tempo que o previsto e de incertezas no Brasil.

Entre elas, está o futuro das contas públicas, da inflação e do Banco Central sob novo comando no próximo ano.

Comentários do presidente Lula também jogam contra. Nesta segunda, ele criticou novamente a autonomia do Banco Central.

Apesar da disparada, economistas afirmam não haver necessidade de uma intervenção do BC com venda de reservas de dólar no mercado. Nesta segunda, o ministro Fernando Haddad culpou "ruídos" pela alta.



Pão de queijo queimado

A Casa do Pão de Queijo entrou com um pedido de recuperação judicial na última sexta-feira (28). São R$ 57 milhões em dívidas que a companhia busca negociar.



Entre elas, contas de energia atrasadas.



A companhia pede à Justiça que o serviço de luz não seja cortado para seguir com as lojas abertas. O processo de recuperação judicial não prevê o fechamento de nenhuma unidade.



A empresa. Foi fundada em 1967, com a primeira unidade na rua Aurora, no centro de São Paulo. Nos anos 1980, abriu uma fábrica no bairro da Barra Funda e expandiu operação em todo país. Hoje são 170 lojas franqueadas e 22 próprias.

↳ A marca é facilmente reconhecida pelo desenho de uma senhora com pães de queijo assados, inspirada em Dona Arthêmia, mãe do presidente Alberto Carneiro Neto.



A crise. A Casa do Pão de Queijo cita a pandemia como uma das causas para o abalo em suas operações. Os juros altos na economia e o fechamento do aeroporto de Porto Alegre devido às enchentes de maio também afetam as finanças.

As chuvas no RS causaram um prejuízo de quase R$ 1 milhão por mês em vendas, segundo a empresa.

Das 22 lojas próprias, quatro funcionam no aeroporto de Porto Alegre. O impacto mensal no resultado operacional é de R$ 250 mil.

Entenda: a recuperação judicial é uma ferramenta pela qual empresas podem reestruturar seus negócios com a supervisão da Justiça, para evitar falência. O pagamento das dívidas é suspenso enquanto mudanças na operação são feitas e os débitos são renegociados.

Boom? Os últimos meses tiveram diversos pedidos de recuperação judicial. Casas Bahia, Polishop, Odebrecht Engenharia e Construção, Light, Gol, Coteminas e supermercados Dia são alguns dos nomes.

Novas regras para o cartão

Quem tiver dívidas no cartão de crédito, seja no rotativo ou parcelamento, poderá solicitar portabilidade gratuita de um banco para outro. A mudança faz parte de uma série de reformas propostas pelo Banco Central para reduzir a inadimplência.



Por que importa? 87% das pessoas com dívidas têm alguma delas feita no cartão de crédito, segundo dados da CNC (Confederação Nacional do Comércio). Em segundo lugar vem o crediário, com 16%.



Como funciona: o banco de destino precisa oferecer uma proposta única, que contemple todo o valor devido. Se quiser oferecer uma contraproposta, o banco original precisa dar condições parecidas.



↳ O score do cliente pode influenciar na atratividade da proposta. Entenda.



Mudanças nas faturas. As contas do cartão de crédito emitidas pelas operadoras precisarão dar mais detalhes sobre o produto, com destaque para: o pagamento mínimo obrigatório e seus encargos futuros, opções de financiamento do saldo devido, taxas efetivas de juros mensal e anual. Veja os detalhes.



O CET (Custo Efetivo Total) de cada proposta também vai aparecer. Ele permite a comparação entre diferentes tipos de crédito e instituições, como empréstimos, negociações e financiamentos.



E mais: os bancos precisarão ter ações de educação financeira, como alertas sobre a inadimplência de uma fatura antes do vencimento.



E os juros? Desde janeiro, as dívidas feitas no rotativo do cartão não podem crescer mais que 100%. Em 2023, eles chegavam a 431%.



Ainda assim, o valor é considerado alto. Por isso eles podem dificultar a gestão do orçamento.



↳ 47,3% dos brasileiros têm alguma dívida em atraso por mais de 90 dias.



↳ A CNC também mostra que o pagamento das dívidas consome uma fatia maior da renda das mulheres do que de homens.

Mel para todos os gostos

Foi-se o tempo em que o mel vendido nos supermercados era sempre igual. O produto ganhou marcas, classificação por região e até por tipo de flor fornecida às abelhas.



Por que importa: o movimento no setor de apicultura é puxado por uma nova leva de empreendedores que buscam incentivar o aumento no consumo do produto no país.



↳ O brasileiro consome cerca de duas colheres por ano.



Eles apostam em novas técnicas na apicultura e em estratégias de marketing, movimento pelo qual o café também passou nos últimos anos.



Entre os maiores. O Brasil está na 11ª posição no ranking de maiores produtores do mundo, com 42 mil toneladas em 2023. 75% do volume, porém, é exportado.

A Folha conversou com os representantes das marcas que fazem parte do movimento: Baldoni, Casa Roncador e BeeCo são as principais.



↳ Há linhas com méis da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga e do Pampa gaúcho.



↳ Também é possível escolher tipos específicos, como os baseados em flor de laranjeira, de cor mais clara, e os produzidos por abelhas nativas.



Obstáculos. A produtividade é um desafio para o setor no Brasil, devido à falta de técnica em pequenas propriedades, que são maioria.



↳ São produzidos em média 15 quilos por colmeia, contra os 35 quilos na Argentina.



O impacto das chuvas no Rio Grande do Sul, de onde saem 15% da produção nacional, ainda é incerto, mas há indícios de produção menor: o volume exportado em maio pelo Brasil caiu 845 toneladas.