Crescimento econômico dos EUA volta a ganhar força no 2º trimestre; inflação desacelera

Washington | Reuters

A economia dos Estados Unidos cresceu mais rápido do que o esperado no segundo trimestre mas a inflação diminuiu, deixando intactas as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro.

O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou a uma taxa anualizada de 2,8% no último trimestre, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters projetavam uma expansão do PIB de 2,0%. As estimativas variavam de 1,1% a 3,4%. A economia cresceu a uma taxa de 1,4% no primeiro trimestre.

As autoridades do banco central dos EUA consideram um ritmo de 1,8% como a taxa de crescimento não inflacionária.

Pessoas atravessando faixa de pedestres na quinta avenida, em Manhattan, Nova York - Spencer Platt/Getty Images via AFP

A economia, que continua a ter um desempenho superior ao de seus pares globais apesar dos fortes aumentos dos juros pelo Fed em 2022 e 2023, segue sendo impulsionada por um mercado de trabalho resiliente, mesmo com a taxa de desemprego tendo subido para 4,1%, a maior em dois anos e meio.

O índice de preços PCE excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia avançou 2,9%, depois de ter subido a um ritmo de 3,7% no primeiro trimestre, o que é uma boa notícia para as autoridades do banco central dos EUA antes da reunião de política monetária na próxima semana.

O chamado núcleo do PCE é uma das medidas de inflação monitoradas pelo Fed para sua meta de 2%.

O Fed manteve sua taxa de juros de referência na faixa atual de 5,25% a 5,50% ao longo do último ano, depois de aumentá-la em um total de 5,25% desde 2022. Os mercados financeiros esperam três cortes este ano, começando em setembro.

Apesar do sólido ritmo de crescimento econômico, as perspectivas para o segundo semestre do ano são nebulosas. O mercado de trabalho está desacelerando, o que afetará os ganhos salariais.

A taxa de poupança está bem abaixo de sua média pré-pandemia e os economistas estimam que a maior parte dos aumentos dos juros ainda não foi sentida. As receitas dos governos estaduais e municipais também estão desacelerando, o que pode reduzir os gastos.

Há também preocupações com novas tarifas, que podem fazer com que as empresas antecipem as importações se o ex-presidente Donald Trump voltar à Casa Branca na eleição presidencial de novembro.

No entanto, não se espera uma recessão, com o afrouxamento da política monetária previsto para este ano.