Governo local da China inclui Tesla pela primeira vez em lista de carros autorizados

Carros da Tesla foram incluídos pela primeira vez em uma lista de um governo local chinês que elenca veículos elétricos que podem ser comprados por grupos governamentais, públicos e partidários.

A empresa de carros elétricos do empresário Elon Musk é a única montadora estrangeira na lista publicada pela província de Jiangsu, no leste do país.

A empresa está entre as 10 marcas aprovadas, ao lado da Volvo Cars (Geely), da MG Motor (SAIC), e da estatal Changan.

Estande da Tesla no China International Fair for Trade in Services (Ciftis) em Pequim - Florence Lo - 2.set.2023/Reuters

O anúncio de Jiangsu chega em um momento crítico para a Tesla na China, país que representa 60% das vendas globais de veículos elétricos. A região está se tornando cada vez mais importante, já que o interesse por carros movidos a bateria tem diminuído nos EUA e na Europa.

A Tesla também está enfrentando uma concorrência crescente de marcas locais na China, seu maior mercado fora dos EUA.

Em maio, a participação de mercado da Tesla nas vendas de carros movidos a energia limpa na China caiu para 6,4%, abaixo dos 6,9% do ano anterior, de acordo com dados da associação do setor.

Nos primeiros cinco meses de 2024, 20% do volume de vendas da Tesla foi na China, enquanto 50% de sua produção ocorreu no país, de acordo com analistas da Jefferies.

"A China é de extrema importância para a Tesla e tem sido por muito tempo, então isso é apenas mais um ponto positivo", disse o analista Philippe Houchois.

O anúncio de incluir o Model Y da Tesla ocorre apesar do aumento das tensões comerciais entre a China e o Ocidente.

"[Nossa] qualidade foi reconhecida pelos governos locais", disse a Tesla China em um comunicado.

A UE confirmou nesta quinta-feira (4) que vai impor tarifas provisórias sobre as importações de veículos elétricos chineses depois que Pequim e Bruxelas não conseguiram chegar a um acordo antes do prazo, após uma investigação sobre os subsídios chineses para suas montadoras.

Pequim endossou a Tesla no início deste ano, ajudando a dissipar as preocupações chinesas sobre a segurança dos dados dos veículos.

Durante a visita inesperada de Elon Musk a Pequim em abril, onde o fundador bilionário se encontrou com o primeiro-ministro chinês Li Qiang, a associação das montadoras chinesas incluiu a Tesla em sua lista de fabricantes de automóveis que atendem aos requisitos de segurança de dados do país.

Pouco depois, a Tesla fechou um acordo com a gigante de tecnologia chinesa Baidu para usar seus sistemas de mapeamento e navegação, pavimentando o caminho para o lançamento de sua tecnologia de direção parcialmente autônoma.

O governo de Xangai, onde está localizada a fábrica da Tesla, está testando 10 carros da Tesla equipados com o software de direção autônoma em algumas ruas da cidade, informou a mídia estatal no mês passado.