Indústria do carvão está apagando uma vila histórica alemã do mapa

A vila de Mühlrose, no extremo leste da Alemanha, existe desde o século XIII, resistindo a guerras, incêndios, nobres sem escrúpulos, a divisão do país e sua reunificação. Agora, seus 200 habitantes estão empacotando seus pertences e partindo por causa de uma indústria que pensavam também estar sendo relegada à história. Mühlrose será apagada do mapa para dar lugar a uma mina de carvão.

Apenas alguns sinais da resistência da uma vez feroz vila permanecem. "Salvem nossa bela Mühlrose", diz um panfleto em uma casa de tijolos vermelhos, suas janelas fechadas e com as persianas abaixadas.

Vista aérea do grande Lago Müllroser com cidade ao fundo, na Alemanha - Jana Schönknecht/Adobe Stock

Um dos últimos moradores da cidade, Detlef Hottas, vive em uma fazenda com sua esposa, além de algumas ovelhas e galinhas. Aos 64 anos, ele percorre as ruas desertas em uma cadeira de rodas elétrica antes de também ter que se mudar até o final do ano. "Eu não queria me realocar, porque nasci aqui", diz ele. "Esta é minha casa."

Mühlrose fica na região onde a República Tcheca, a Polônia e a antiga Alemanha Oriental se encontram, o centro da mineração de carvão da Europa comunista. Em vez de ser um símbolo de uma era passada, no entanto, é o exemplo mais recente de como o continente está lutando para abandonar o combustível sujo depois que a guerra da Rússia na Ucrânia interrompeu o fornecimento de energia.

A Alemanha, cuja coalizão governante inclui o Partido Verde ambientalista, quer acelerar os planos de abandonar o carvão completamente à medida que mais fontes de energia renovável são adicionadas à mistura. Mas a maior economia da Europa tem dependido fortemente do combustível para a produção de eletricidade depois que o gás da Rússia foi interrompido e manteve o plano de desligar suas usinas nucleares.

O resultado é que uma gigantesca mina de carvão a céu aberto está cada vez mais próxima de tomar o território de Mühlrose à medida que a empresa de geração de energia Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) se expande. Ela vai escavar lignito, um carvão marrom de baixa qualidade.

O trabalho de demolição estava a todo vapor no final de junho. A escavação eliminou mais de dois terços dos edifícios. Apenas algumas casas permanecem entre os sinais de "proibido entrar". O vapor das torres de resfriamento da usina de energia que o carvão alimenta sobe no horizonte.

"Para mim, é simplesmente inacreditável", diz Jadwiga Mahling, uma pastora protestante que mora na paróquia há cerca de uma década. "Todos falam sobre a transição energética, mas aqui estamos decidindo puramente no interesse dos negócios."

OS ÚLTIMOS DIAS DE UMA VILA ALEMÃ

Martin Klausch, o oficial da Leag responsável pelo reassentamento, diz que a empresa fez tudo o que pôde para facilitar a transição para aqueles na cidade. "Não queremos que ninguém fique em situação financeira pior como resultado da realocação", diz Klausch.

Os países querem se livrar do carvão, especialmente da variedade mais poluente, o lignito. Mesmo na Polônia, a economia mais dependente de carvão da União Europeia, o governo concordou com uma transição com os poderosos sindicatos de mineração, embora seja uma mudança lenta para uma eliminação total até 2049.

A questão é o momento, especialmente quando os partidos de extrema direita estão ganhando terreno amplificando o medo popular sobre o custo do pacote de iniciativas verdes da UE.

O governo alemão chegou a um acordo com a gigante do carvão RWE AG para parar de usar o combustível até 2030, oito anos antes do previsto, o que salvará mais vilas da escavadeira.

Mas a Leag, parte do império do bilionário tcheco Daniel Kretinsky, quer ter acesso ao carvão sob Mühlrose antes de sair da indústria. A empresa apresentou sua solicitação de mineração em março, e a autoridade regional do estado diz que está avaliando.

O ministro da Economia e Ação Climática da Alemanha, Robert Habeck, do Partido Verde, disse à imprensa em Berlim no início de junho que o lignito garantiu a riqueza do país no passado, mas seu tempo está chegando ao fim. No entanto, há pouco que ele possa fazer por causa dos contratos assinados pelo governo anterior com empresas de mineração que agora dificultam os esforços políticos para se livrar do carvão.

Em vez disso, Habeck anunciou um pacote de ajuda para a LEAG em conformidade com um acordo anterior: pelo menos 1,2 bilhão de euros (R$ 7,3 bilhões) para cobrir o custo das demissões e a restauração da terra após o fim da mineração, mas até o ano-alvo original de 2038.

Habeck espera que as forças de mercado estimulem uma saída mais rápida, à medida que os preços da energia caem e os custos crescentes para poluir o meio ambiente tornam cada vez menos lucrativo queimar o combustível fóssil na Alemanha.

Josephine Semb, pesquisadora da Universidade Europeia de Flensburg que coautora de um estudo sobre mineração de lignito publicado no final de junho, diz que a mineração sob Mühlrose seria economicamente inviável.

A LEAG diz o contrário. A empresa está calculando com diferentes cenários para seu negócio de lignito, de acordo com o CEO Thorsten Kramer. "Assumimos que continuaremos a gerar receita até 2038", diz ele.

Houve poucos protestos como os que eclodiram no ano passado em outras partes da Alemanha. A RWE atraiu a ira dos ativistas quando decidiu demolir uma vila final no Reno. Um impasse de alto perfil se seguiu envolvendo a ativista ambiental sueca Greta Thunberg.

Mühlrose, que já abrigou 600 pessoas, será a última vila a ser varrida. Foi uma questão de tempo. Após a Segunda Guerra Mundial, o governo comunista da antiga Alemanha Oriental decidiu construir quase todo o seu programa de energia no lignito. Primeiro, o cemitério de Mühlrose teve que ceder espaço para a mineração nos anos 1960, depois mais pontos da vila sucumbiram a esse destino.

O último carvão marrom saiu daquela mina em 1997. Os moradores pensaram que os dias de mineração haviam acabado. Mas uma década depois, a empresa sueca Vattenfall —proprietária das operações de mineração na época— decidiu o contrário e anunciou planos para uma expansão.

Cinco anos atrás, a maioria dos moradores de Mühlrose votou para se mudar, após quase três décadas de luta pela expansão do lignito, de acordo com Robert Sprejz, o prefeito. "Era o desejo deles se realocar", diz ele. "Eles simplesmente estavam cansados do barulho e da poeira. No auge das operações, nossas janelas tinham que ser limpas quase diariamente."

Aproximadamente metade dos habitantes se mudou para um local de realocação, chamado Mühlrose-neu, a uma curta distância de carro, parte da vila de Schleife.

A Leag espera assumir a propriedade de toda a terra até o final deste ano e começar a escavação em 2029. Caso a autoridade de mineração aprove os planos de destruição, os proprietários da floresta apresentarão uma queixa legal, diz René Schuster, um ativista do grupo ambiental Green League.

Embora tenha havido vitórias judiciais contra os planos de lignito no passado, "as decisões muitas vezes chegavam tarde demais", diz Mahling, a pastora. "Então saberíamos que o que foi feito era ilegal. Mas a vila e a floresta já se foram."

No final de junho, Mahling, em sua batina preta fluente, realizou um serviço religioso improvisado ao ar livre na última faixa de árvores perto da mina de lignito, ao lado da estrada por onde passarão caminhões de mineração até o final do ano.

Os ambientalistas se juntaram para homenagear alguns proprietários de florestas que resistem desafiando a Leag. Uma pequena mesa coberta por um pano branco serviu como altar na grama. Os fiéis, alguns de shorts e camisetas, sentaram-se em bancos que antes eram usados em um salão de cerveja. As árvores ao redor deles já haviam desaparecido, com máquinas cortando os tocos e raízes.

Os moradores da vila agora estão resignados à perda de Mühlrose, um reduto da minoria étnica sorábia na Alemanha. Com apenas 60 mil pessoas, os sorábios são descendentes de tribos eslavas que viveram nesta região da Lusácia, às vezes chamada de Sorbia.

Sorábia ela mesma e filha de um pastor protestante, Mahling fala sorábio e oferece serviços bilíngues. Ela oficiou os funerais das últimas mulheres sorábias a usarem vestidos tradicionais, renda branca adornada com flores coloridas. Isso a lembrou de um ditado local: "Deus criou a Lusácia, mas o diabo colocou o carvão embaixo."