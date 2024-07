Licenciamento de veículos em SP começa a vencer; veja calendário e como fazer o pagamento

São Paulo

O período de licenciamento obrigatório de veículos no estado de São Paulo já começou. Desde 2 de julho, proprietários de veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque com placas de final 1 e 2 podem fazer o pagamento da taxa.

O valor é de R$ 160,22, conforme definido pela coordenação da administração tributária do estado. O licenciamento é obrigatório. A previsão do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) é de que, até o fim do mês, 3,9 milhões acertem as contas.

Conduzir veículo não licenciado é a segunda causa de multa em 2024, segundo o Detran-SP - Zanone Fraissat - 05.set.23/Folhapress

"É importante ficar atento ao prazo de cada placa, pois o calendário não será estendido neste ano", diz Lucas Papais, diretor de Atendimento ao Cidadão do Detran-SP.

No mês de agosto, o licenciamento será das placas de final 3 e 4, em setembro, para os veículos de final 5 e 6, e assim por diante.

O cronograma estipula um prazo diferente para os veículos de carga, como caminhões e tratores, que vai de setembro a dezembro.

Caso o veículo tenha pendências, como IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) não pago, multas e outras questões, o licenciamento não será concluído, mesmo que haja o pagamento da taxa, resultando no bloqueio do documento atualizado.

A condução de veículo não licenciado, segundo o Detran-SP, tem sido a segunda maior causa de multa de trânsito de 2024 no estado. A infração, considerada gravíssima, é punida com multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e remoção do veículo ao pátio, segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Para recuperar o veículo, o proprietário deverá pagar todas as dívidas pendentes, assim como o valor da remoção e estadia no pátio.

Confira abaixo os calendários de licenciamento 2024 para veículos em São Paulo:

PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, ÔNIBUS, REBOQUE E SEMIRREBOQUE

Final da placa do veículo Mês 1 e 2 Julho 3 e 4 Agosto 5 e 6 Setembro 7 e 8 Outubro 9 Novembro 0 Dezembro

PARA VEÍCULOS REGISTRADOS COMO CAMINHÃO E TRATOR

Final da placa do veículo Mês 1 e 2 Setembro 3, 4 e 5 Outubro 6, 7 e 8 Novembro 9 e 0 Dezembro

COMO FAZER O LICENCIAMENTO?