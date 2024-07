Musk diz que plano de fábrica da Tesla no México depende das eleições nos EUA

Bloomberg

Elon Musk disse que a Tesla só vai investir mais no plano de uma fábrica no México depois das eleições nos EUA, citando o alto risco político das promessas do candidato republicano Donald Trump de impor mais tarifas sobre bens fabricados no país vizinho.

"Acho que precisamos ver exatamente como as coisas vão estar depois da eleição", disse Musk durante a conferência de resultados da Tesla desta terça-feira (23). O CEO da montadora de veículos elétricos declarou apoio ao ex-presidente neste mês.

O CEO da Tesla, Elon Musk, durante evento na Califórnia - David Swanson/Reuters

Esta é uma das primeiras vezes que Musk delineou claramente decisões de negócios com base no resultado da corrida presidencial dos EUA.

"Trump disse que imporá pesadas tarifas sobre veículos produzidos no México", disse ele aos investidores e analistas da Tesla. "Então não faz sentido investir muito no México se esse for o caso. Precisamos ver como as coisas se desenrolam politicamente."

A decisão de Musk destaca o risco político enfrentado pelo México, que espera se beneficiar das políticas de Joe Biden.

A fábrica Giga México foi de longe o maior investimento anunciado no país em anos. Também levanta questões sobre o futuro do crescimento do setor de veículos elétricos, que tem sido sustentado nos EUA pela Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês).

A Tesla vem adiando há muito tempo os planos de construir uma fábrica no estado de Nuevo León, no nordeste do país, mesmo quando autoridades locais diziam que os planos para a instalação ainda estavam em andamento.

Procurado, o gabinete do governador de Nuevo León, Samuel García, não respondeu.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou, nesta quarta a fala de Musk. "Isso, na verdade, não é sério", disse López Obrador à imprensa, ao ressaltar que o anúncio do bilionário Elon Musk foi motivado pela fala de Trump.

Sua sucessora e afilhada política, Claudia Sheinbaum, que assumirá o poder em 1º de outubro, diminuiu a importância da decisão de Musk, lembrando que "desde que foi feito o anúncio [da fábrica] até agora não houve muitos avanços".

"É preciso ver se realmente a razão é a eleição e o que Trump disse [...] ou poder chegar a ser outras razões particulares da Tesla", disse Scheinbaum, durante coletiva de imprensa, convencida de que a margem de quem chegar à Casa Branca, o tratado de livre comércio (T-MEC) entre os Estados Unidos, Canadá e México, "vai continuar" porque favorece os três países.

A construção da fábrica, perto da cidade de Monterrey, prevê um investimento de US$ 5 bilhões (R$ 28 bilhões, na cotação atual), mas o projeto não avançou.

López Obrador, que considera Trump seu "amigo", não descartou que por trás do anúncio de Musk haja uma intenção especulativa.

"Eles devem ter outro plano de negócio ou já fizeram o negócio porque estas empresas que muitas vezes também não produzem, mas especulam, divulgam uma notícia e se saem muito bem nas bolsas de valores, aumentam o preço de suas ações e a produção passa para o segundo plano", observou.

O presidente mexicano também observou que as advertências de Trump devem ser entendidas no contexto eleitoral, pois "nas campanhas há muita paixão, muita retórica e, quando as eleições passam, é outra coisa".

Musk declarou apoio a Trump após o atentado e se comprometeu a fazer doações substanciais para ajudar com sua campanha. As doações só serão confirmadas quando o programa de apoio à campanha de Trump for detalhado à Comissão Eleitoral Federal, em 15 de outubro.

Quando questionado sobre como uma presidência de Trump poderia impactar a Tesla, Musk se esquivou de como o plano do ex-presidente de desmantelar a política de energia limpa de Biden afetaria a fabricante de carros.

A Tesla recebeu um grande impulso por meio de créditos fiscais de fabricação e investimento através do IRA.

"Seria devastador para nossos concorrentes e prejudicaria levemente a Tesla", disse Musk sobre o corte ou reversão do IRA. "O valor da Tesla é esmagadoramente a autonomia."

Com AFP