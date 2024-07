Por que os gigantes do Vale do Silício passaram a apoiar Donald Trump

San Francisco e Milwaukee

No Vale do Silício, o coração da inovação dos Estados Unidos que há muito tempo é considerado um bastião de crenças liberais, a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016 provocou desespero.

"Isso parece ser a pior coisa que aconteceu na minha vida", escreveu Sam Altman, o cofundador da OpenAI, no X. "O horror, o horror", disse o capitalista de risco Shervin Pishevar, um investidor da Uber que fez um apelo para a Califórnia se separar dos EUA.

Oito anos depois, o clima mudou. Um segmento influente da riqueza e do poder do Vale do Silício agora está se alinhando com Trump para vencer a Casa Branca em novembro ao lado de seu candidato a vice-presidente, J.D. Vance, um ex-capitalista de risco que morou em São Francisco por quase dois anos.

Nas últimas semanas, um elenco crescente de figuras proeminentes da tecnologia declarou apoio a Trump. Essa tendência ganhou ainda mais ímpeto desde o atentado contra o ex-presidente em 13 de julho.

"Eu apoio totalmente o presidente Trump e torço por sua rápida recuperação", escreveu Elon Musk no X, plataforma da qual ele é dono, apenas 30 minutos após o tiroteio. Dois dias depois, Marc Andreessen e Ben Horowitz, pioneiros da internet cuja empresa de capital de risco controla US$ 35 bilhões (R$ 194 bilhões), apoiaram a chapa Trump-Vance. Keith Rabois, um executivo das formações originais do PayPal e LinkedIn, que em 2016 chamou Trump de "sociopata", prometeu US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) para a campanha republicana. "Biden é o pior presidente da minha vida", diz agora o diretor administrativo da Khosla Ventures ao Financial Times.

Eles se juntaram a uma série de investidores do Vale do Silício como Chamath Palihapitiya e David Sacks, apresentadores do podcast de tecnologia "All-In", e os parceiros da Sequoia Capital Doug Leone e Shaun Maguire, que haviam apoiado publicamente Trump semanas antes. Todos eles fizeram ou estão planejando fazer grandes doações para um novo comitê de ação política pró-Trump liderado por Joe Lonsdale, o cofundador da gigante de software Palantir Technologies e da empresa de capital de risco, 8VC.

Pishevar, longe de esperar que a Califórnia deixasse a união, mudou-se para Miami, Flórida, e se tornou um apoiador de Trump. "O partido Democrata que eu conhecia sob Obama não existe mais", diz ele, em uma entrevista na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee. "A mudança no Vale do Silício é indicativa do reconhecimento de que o partido Republicano se tornou muito mais aberto a grandes ideias para realmente reconstruir a América e abraçar a tecnologia e a inovação."

No entanto, a mudança está longe de ser universal em um setor e local que ainda é predominantemente um reduto democrata. Cerca de 80% das doações de empresas de internet foram para os democratas até agora neste ciclo eleitoral, de acordo com Open Secrets (embora isso tenha caído de 90% em 2020), e veteranos de big techs como o conselheiro da Microsoft, Reid Hoffman, ainda estão apoiando o presidente Joe Biden e instando os colegas a fazerem o mesmo. Em San Francisco, apenas 9% das pessoas votaram em Trump em 2016, cifra que subiu para 13% em 2020.

Alguns democratas de longa data de São Francisco acreditam que a tendência está sendo exagerada, obra de um pequeno número de figuras influentes com grandes megafones. "É um punhado de financistas da costa oeste fazendo o que os banqueiros de Wall Street têm feito há muito tempo —cuidando de seus próprios interesses", diz Michael Moritz, o bilionário ex-líder da Sequoia Capital. "Eles representam o Vale do Silício tanto quanto os tipos tradicionais de Wall Street representam o Bronx."

O que acontece neste enclave rico dos Estados Unidos dificilmente é representativo do resto do país. Mas a divisão aqui reflete as divisões políticas sentidas nacionalmente, à medida que amigos e colegas discordam sobre se um segundo mandato de Trump representa uma ameaça ou uma oportunidade.

As opiniões de Moritz estão em forte contraste com as de seus colegas, Leone e Maguire. Hoffman fez parte da equipe fundadora do PayPal —ao lado de Musk e Sacks e do doador de longa data de Trump, Peter Thiel. Lonsdale e o cofundador e presidente-executivo da Palantir de Thiel, Alex Karp, são importantes doadores de Biden.

Ao mesmo tempo, a disposição de alguns dos criadores de riqueza mais conhecidos do Vale do Silício em apoiar Trump expõe como partes da indústria de tecnologia sentem que os democratas falharam em ajudá-los a prosperar.

"As pessoas que inovam estão fugindo. É um erro intelectual que a ala progressista não se envolva", diz Karp. "Pessoalmente, não estou entusiasmado com a direção [do Partido Democrata], mas até que ponto eles podem ir antes que eu reconsidere? Estou votando contra Trump."

Os apoiadores de Trump do Vale do Silício estão apostando que o ex-presidente reduzirá sua carga tributária e aumentará os lucros de seus negócios. Muitos deles estão desesperados para evitar o plano de Biden de tributar ganhos de capital não realizados em 25% para indivíduos cuja riqueza ultrapassa US$ 100 milhões. O imposto "mataria absolutamente tanto as startups quanto a indústria de capital de risco que as financia", postou a Andreessen Horowitz em seu site na semana passada.

Os reguladores da concorrência têm reprimido as empresas de tecnologia nos últimos anos, forçando as big techs a anos de paralisia em fusões e aquisições, e privando as empresas iniciantes apoiadas por capital de risco de negócios lucrativos de saída. Lina Khan, presidente da Comissão Federal de Comércio, e Jonathan Kanter, procurador-geral assistente para antitruste no Departamento de Justiça, têm como alvo os monopólios de tecnologia, indo atrás da Amazon, Meta, Google, Apple e outros nos tribunais.

Os rápidos desenvolvimentos em inteligência artificial (IA) nos últimos 18 meses tornaram este um problema particularmente urgente para as empresas de tecnologia. "Estamos à beira de uma onda de IA que fará a explosão das empresas ponto com parecer um intervalo de primavera", diz Boris Feldman, chefe da prática global de tecnologia da Freshfields, que aconselha várias das sete maiores empresas de tecnologia. "Os CEOs de tecnologia estão preocupados que, devido à hostilidade obsessiva de Khan em relação às grandes empresas de tecnologia, [a FTC] estará disposta a impedir o desenvolvimento em IA, nos colocando em desvantagem competitiva em relação a países não ocidentais."

Trump provavelmente não será complacente com os monopólios de tecnologia, e de fato seu companheiro de chapa Vance tem sido vocal em seu desejo de conter as big techs. Mas a sensação nos círculos de tecnologia é que um governo republicano não será tão contra fusões como o governo atual. Além disso, tanto Trump quanto Vance, que investiram em dezenas de empresas iniciantes de IA a partir da empresa Narya Capital, se posicionaram como fortes céticos em relação à regulamentação da IA.

Uma regulamentação mais flexível seria um benefício particular para os fundadores e apoiadores de empresas iniciantes de IA. "A proeminência tecnológica americana vive ou morre com o destino de se as empresas iniciantes podem ter sucesso", disse Andreessen na semana passada, explicando que a agenda de "tecnologia nascente" de sua empresa de investimentos foi a raiz de sua decisão de apoiar Trump.

Andreessen Horowitz tem outro grande interesse financeiro em apoiar Trump: criptomoedas. Trump se apresentou aos executivos de tecnologia como "o presidente das criptomoedas" e planeja fazer um discurso, pessoalmente, em uma grande conferência de Bitcoin em Nashville ainda este mês. O preço do Bitcoin disparou imediatamente após a tentativa de assassinato de Trump, com investidores de criptomoedas aumentando suas apostas de que ele vencerá.

Andreessen Horowitz tem uma aposta de US$ 8 bilhões (R$ 44 bilhoes) em criptomoedas, o que o torna um dos maiores investidores de criptomoedas do mundo. Mas eles tiveram que lutar para influenciar os políticos dos EUA, já que a indústria de criptomoedas enfrenta um maior escrutínio dos reguladores após o colapso da exchange de criptomoedas FTX e a condenação de seu fundador, Sam Bankman-Fried, por desviar fundos de clientes. Gary Gensler, presidente da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, tem sido uma "ameaça existencial" para os investidores de criptomoedas, diz Feldman. "Eles precisam tirá-lo. Eles gastarão o que for preciso para conseguir isso."

Há também razões ideológicas por trás da mudança. A cultura do Vale do Silício ao longo das últimas duas décadas foi definida por atitudes progressistas que visavam erradicar a injustiça social, com gigantes da tecnologia adotando lemas como "não seja malvado" do Google, a Meta incentivando os funcionários a desafiar sua gestão em questões da empresa, e trabalhadores de tecnologia forçando seus empregadores a vetar contratos de defesa do governo por motivos morais.

Com o tempo, isso mudou. O Google abandonou seu lema em 2018 e a Meta começou a restringir o discurso político dos funcionários em 2020. As crescentes tensões geopolíticas entre os EUA e China e a invasão da Ucrânia pela Rússia trouxeram gigantes da tecnologia como o Google de volta ao trabalho governamental em programas de defesa —e os funcionários são orientados a sair se não concordarem.

Uma das divisões mais óbvias com a cultura da indústria de tecnologia costumava ser a postura de Trump em relação à imigração. Metade das empresas iniciantes avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais foram fundadas por imigrantes. Qualquer proposta para "estrangular" a imigração "me deixa doente", disse Andreessen em 2016 em resposta direta a Trump. Mas uma crise de imigração na fronteira EUA-México alimentou parte da mudança de postura da tecnologia em relação a Trump desde então, especialmente por parte de Musk, segundo pessoas próximas a ele.

"Acho que é totalmente cultural", diz Jacob Helberg, conselheiro da Palantir e ex-doador importante de Biden que agora apoia Trump com seu marido Rabois. "A maioria das pessoas está disposta a absorver altos impostos. Acho que parte do que estamos vendo é que a perspectiva do tempo levou muitas pessoas a concluir que as políticas do presidente Trump na verdade estavam mais certas do que erradas."

Provocadores como Musk têm criticado a "consciência social" há anos, e esse sentimento se tornou uma opinião cada vez mais comum em alguns círculos de tecnologia, com empresas contendo sua retórica e, em alguns casos, suas ações em relação à diversidade e sustentabilidade.

Na semana passada, Musk não apenas endossou Trump, mas também anunciou que mudaria tanto a X quanto a SpaceX da Califórnia para o Texas em protesto contra uma nova lei de identidade de gênero do estado para crianças em idade escolar.

Até mesmo alguns democratas no Vale do Silício admitem que partes da agenda liberal pendularam muito para um lado e alienaram apoiadores. "A correção política no partido é um grande problema, os democratas ainda não conseguem entender o custo disso", diz o chefe da Palantir, Karp.

No entanto, há uma explicação ainda mais simples para o repentino apoio: os magnatas do Vale do Silício agora acham que Trump vai ganhar, após os eventos do último mês, e querem ter credibilidade e acesso à nova administração.

Os principais executivos da Big Tech estão mantendo silêncio por enquanto, mas há sinais de um movimento mais amplo acontecendo. Em 12 de julho, a Meta finalmente levantou todas as restrições que havia colocado nas contas do Facebook e Instagram de Trump após o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Meta, disse na sexta-feira que a reação imediata de Trump ao tiroteio foi "incrível" —embora tenha acrescentado que não planejava se envolver na eleição de forma alguma.

Agora que o apoio público a Trump, que antes era tabu no Vale do Silício, é amplamente aceitável, mais pessoas podem seguir.

Isso seria uma vindicação para o cofundador do PayPal, Thiel, que foi renegado por partes do Vale do Silício por suas doações a Trump oito anos atrás, e se mudou de San Francisco para Los Angeles em protesto contra o polo tecnológico se tornando um "estado de um partido". Ele ainda não doou para Trump nesta campanha até agora, mas foi a maior fonte de fundos por trás da carreira de capital de risco e política de Vance.

Mas a nova geração de apoiadores de Trump do Vale do Silício pode achar mais difícil do que o esperado obter o acesso que esperam. "Todos estão ligando e todos querem me apoiar", disse Trump sobre os executivos-chefes da Fortune 100 em uma entrevista à Bloomberg nesta semana. "Se você soubesse sobre política, quem está liderando recebe todo o apoio que deseja. Eu poderia ter a personalidade de um camarão, e todos viriam."