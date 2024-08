Alta do IPCA-15 desacelera em agosto a 0,19% com queda em preços de alimentos

Brasília | Reuters

O IPCA-15, prévia da inflação usada como referência no regime de metas do Banco Central, desacelerou em agosto em meio à queda dos preços de alimentos e registrou alta de 0,19%, em linha com o esperado por economistas. Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (27).

Em 12 meses, a inflação ficou em 4,35%, um pouco abaixo do teto da meta do BC de 4,5%.

IPCA-15 desacelera a 0,19% em agosto, aponta IBGE - Zanone Fraissat/Folhapress

O arrefecimento do índice este mês, após alta de 0,30% em julho, refletiu uma queda de 0,80% nos preços de alimentação e bebidas, no segundo mês consecutivo de recuo do grupo.

As maiores altas se deram nos preços de transportes (0,83%) e educação (0,75%).

Economistas consultados em pesquisa da Reuters estimavam alta de 0,20% do IPCA-15 em agosto sobre julho, com aumento de 4,45% na comparação anual.

O IPCA-15 mediu a variação dos preços no período de 16 de julho a 14 de agosto frente ao período anterior.