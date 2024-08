Superiate afunda na Itália com 22 pessoas a bordo; ex-CEO de empresa de tecnologia está entre desaparecidos

Londres e Roma | Financial Times

Um ex-CEO de uma empresa de tecnologia está entre os desaparecidos de um naufrágio de um iate de luxo ocorrido na Sicília, na Itália, nesta segunda-feira.

Mike Lynch está entre as pessoas que não se sabe o paradeiro depois do naufrágio do Bayesian, um superiate de 56 metros, ocorrido devido ao mau tempo na região.

Guarda Costeira da Itália faz buscas por vítimas do superiate Bayesian que afundou nesta segunda-feira (19), na Itália - Divulgação/Guarda Costeira da Itália/AFP

De acordo com as primeiras informações, a embarcação afundou perto da Palermo com 22 pessoas a bordo, sendo 10 tripulantes. Uma pessoa morreu, segundo o Corpo de Bombeiros, e 15 pessoas foram resgatadas pela guarda costeira.

Uma das pessoas salvas é a mulher de Lynch, Angela Bacares, informou uma pessoa familiarizada com o assunto.

Porém, Lynch faz parte de uma lista de seis desaparecidos. Ele é bastante conhecido no mundo da tecnologia no Reino Unido e foi ex-CEO da Autonomy, uma empresa de software que foi vendida para a HP por US$ 11 bilhões em 2011.

Mike Lynch foi CEO da Autonomy, empresa de software que foi vendida para a HP em 2011, e está entre os desaparecidos de naufrágio na Itália - Henry Nicholls/Reuters

Depois disso, ele foi acusado de falsificar dados contábeis da empresa, mas acabou absolvido por um júri em San Francisco (EUA), em junho deste ano, após um processo de 12 anos.

Um porta-voz de Lynch recusou-se a comentar sobre o paradeiro do ex-CEO.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A guarda costeira informou que o Bayesian afundou a uma profundidade de aproximadamente 50 metros, e que as pessoas resgatadas eram de nacionalidades britânica, norte-americana e canadense. Não foram divulgados oficialmente os nomes de quem estava a bordo.