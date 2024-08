Indicado como novo CEO da Sabesp é novato no setor de saneamento

São Paulo

O atual presidente do conselho da Equatorial, Carlos Piani, será indicado como novo CEO da Sabesp. A mudança na gestão da companhia de saneamento deve acontecer nas próximas semanas, marcando a transição do comando após a privatização.

A informação foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo", e confirmada pela Folha com pessoas familiarizadas com o processo.

A indicação de Piani ainda precisa ser validada pelo conselho de administração da Sabesp. No entanto, apesar de não ter experiência no setor de saneamento, o nome do executivo agrada o mercado e a avaliação é a de que ele deve ser aprovado sem resistências.

Fachada da Sabesp na Rua da Consolação, na capital paulista - Pedro Affonso - 25.jul.2024/Folhapress

A eleição do novo conselho também deve acontecer nos próximos dias, após convocação da assembleia geral dos acionistas —que deve ocorrer nesta segunda (26).

Esse processo de transição estava em compasso de espera devido aos prazos exigidos pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

No início de agosto, o órgão aprovou a compra da fatia de 15% da Sabesp pela Equatorial, mas as companhias só poderiam interagir oficialmente após o fim do prazo para recursos e contestações, que acabou na última sexta-feira (23).

Pelas regras aprovadas na privatização, o governo de São Paulo —que tinha 50,3% da Sabesp e ficou com 18%— deve se abster de indicar o CEO, podendo apenas participar da votação por meio de seus representantes no conselho.

A nomeação fica a cargo da Equatorial, que se tornou acionista de referência —uma espécie de sócio estratégico do governo na Sabesp— após ser a única empresa interessada na privatização.

Especialistas e investidores consultados pela Folha fizeram boa avaliação do nome de Carlos Piani como CEO da Sabesp.

O executivo, que tem 51 anos e hoje é presidente do conselho da Equatorial, teve passagens pela Kraft Heinz, Vinci Partners e Banco Pactual. Ele também integra os conselhos de Ambipar e Hapvida.

Formado em administração de empresas pelo Ibmec do Rio de Janeiro, Piani foi CEO da Equatorial entre 2004 e 2010.

Uma pessoa familiarizada com o processo de privatização disse que o nome dele já estava decidido desde o momento que a Equatorial oficializou sua entrada na Sabesp, acrescentando que Piani tem perfil executivo, gosta de ação e estava cansado de ficar só no conselho.

Pelo currículo do novo CEO, contudo, não consta experiência no setor de saneamento. Especialistas não veem nisso um ponto fraco e dizem que há poucas pessoas com esse atributo no mercado. O segmento, até poucos anos atrás, era dominado por grupos estatais e, por isso, não "formou" muitos executivos.

Além disso, a percepção é de que a Sabesp tem um corpo técnico muito capacitado, com bons engenheiros e profissionais. Piani traria sua ampla experiência em regulação, gestão de pessoas e cultura, além de "oxigenar" a companhia.

A própria Equatorial é considerada uma novata na área. A companhia atua majoritariamente no segmento de distribuição de energia, sendo o terceiro maior grupo do setor no Brasil em número de clientes. A empresa também tem atividades nas áreas de transmissão, comercialização, energias renováveis, saneamento e telecomunicações.

A entrada no saneamento ocorreu em 2021, quando venceu o leilão para concessão da Companhia de Saneamento do Amapá.

Apesar da pouca experiência no setor, a Equatorial tem boa avaliação entre investidores e foi considerada a "favorita do mercado" quando nomes de potenciais sócios de referência começaram a ser ventilados. A percepção é de que o grupo tem governança sólida, é habilidoso em aumentar a eficiência de suas operações e consegue captar recursos com menor custo.

O objetivo da Equatorial é usar a Sabesp como veículo exclusivo de crescimento no setor. Em apresentação divulgada a investidores no começo de julho, a companhia deu pistas sobre possíveis estratégias de sua gestão.

Entre os direcionamentos para um futuro plano de eficiência, a apresentação cita redefinir a relação com sindicatos, otimizar benefícios e políticas de remuneração e implementar a "cultura de dono", com alinhamento de incentivos por performance.

No documento, a Equatorial também menciona, como formas de otimizar custos operacionais, programas de demissão voluntária, reestruturação de times e estabelecimento de uma cultura voltada a resultados.

RAIO-X DA EQUATORIAL

Fundação: 2004

Lucro líquido no 1º trimestre de 2024: R$ 384 milhões

Valor de mercado: R$ 38 bilhões

Funcionários: 11.124

Municípios atendidos: 1.046

População atendida: 14,1 milhões

Composição acionária: Opportunity (6,3%), Atmos (5,5%), Capital World Investors (5,2%), Squadra Investimentos (5,0%), Canada Pension Plan (5,0%) e BlackRock (5,0%); Outros (67,9%); Tesouraria (0,1%)