Ministério confirma 'engano' na entrega de provas do CNU, mas diz que situação foi corrigida

Brasília

Um grupo de candidatos do CNU (Concurso Nacional Unificado) de Recife relatou, por meio de redes sociais, que recebeu o caderno de provas do período da tarde ainda pela manhã no dia do exame, realizado em 18 de agosto.

O MGI (Ministério da Gestão e Informação em Serviços Públicos) confirmou o caso, disse que tomou as medidas de segurança no próprio dia do exame, mas não abordou a localidade onde o episódio foi registrado.

"Essa situação foi identificada e corrigida imediatamente, com a troca das provas, antes do início das provas no período matutino, portanto, não afetou a aplicação nem o sigilo das informações", disse o MGI, por meio de nota.

CNU é o maior da história do país, com 2,1 milhões de inscritos e 970 mil participantes; veja próximos passos

A pasta disse que o envelope com os cadernos de provas da tarde foi lacrado novamente e ficou em sigilo sob a guarda da fiscalização e do certificador externo do ministério até a sua aplicação no turno da tarde.

O CNU tem nova fase em 10 de setembro, quando serão disponibilizados aos candidatos a imagem do cartão de resposta usado pela Cesgranrio para correção da prova.

No dia do exame, candidatos puderam sair com uma folha de respostas, na qual deveriam anotar as mesmas alternativas que escolheram e que assinalaram no cartão de resposta da prova. Mas esse documento era entregue apenas nos 30 minutos finais. Ou seja, só quem ficava até os 30 minutos finais podia levar o papel.

Ao todo, são oito blocos de vagas, com cinco eixos temáticos em cada um deles. Os candidatos fizeram 36 provas, somando dissertativas e objetivas, além de uma redação, dentro de uma questão discursiva.

Os resultados estão previstos para serem divulgados em 21 de novembro, quando começam as convocações. Cargos para os quais não se exige treinamento específico devem ter as contratações em janeiro de 2025. Os demais começam a ser contratados em abril de 2025.

O CNU é o maior do tipo no país, com 2,1 milhão de inscritos e 970 mil participantes, uma abstenção de 54,12%. As provas foram aplicadas em 228 cidades, no domingo, dia 18, após ser adiada por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. A aplicação ocorreu em todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas.