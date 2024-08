CNU, maior seleção do país, ocorre neste domingo, com 2,1 milhões de candidatos e 210 mil trabalhadores

São Paulo

O CNU (Concurso Nacional Unificado) —Enem dos Concursos— será realizado neste domingo (18) após ser adiado em maio por causa das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul. A seleção tem regras rígidas de organização e aplicação das provas para garantir que não haja fraudes, e impressiona pelos números.

São 2,1 milhões de inscritos, que disputam 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. As provas serão realizadas de manhã e à tarde, em 228 cidades, incluindo todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas. É a maior do tipo na história dos concursos no país.

A aplicação das provas envolve 210 mil servidores, entre funcionários públicos de carreira, terceirizados e temporários. O local de aplicação com o maior número de participantes é uma universidade na zona oeste da capital paulista, com o total de 6.502 candidatos inscritos.

São Paulo tem o maior número absoluto de candidatos, com 228.452 participantes. O maior desafio logístico é no Distrito Federal, onde 10% da população adulta local vai prestar a prova. São 220 mil participantes.

"É um volume de pessoas em relação ao Enem que é mais de cinco vezes", disse a ministra Esther Dweck, do MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos), sobre o DF.

A logística de preparação, distribuição e de devolução das provas à sede da Cesgranrio, banca organizadora da seleção, envolve Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Polícia Federal, Força Nacional e Ministério da Justiça.

A vigilância das provas e dos carros que vão transportar está sendo feita pelas polícias Rodoviária Federal, militar, civil, guardas municipais, defesa civil e até, mesmo, os Correios que são os responsáveis por parte do armazenamento e da distribuição.

Os exames chegam aos locais de prova um dia antes e seguem em envelopes lacrados, com vigilância por 24 horas. O mesmo esquema de proteção foi mantido desde que a prova foi adiada. Em maio, quando o exame não pode ser feito por causa da tragédia no Sul, as provas voltaram para a base da Cesgranrio e passaram a contar com proteção por todo o tempo.

São oito blocos de vagas, com cinco eixos temáticos em cada um deles. Os candidatos farão provas dissertativas e objetivas, além da redação. As provas da manhã terão duas horas e meia de duração e, as da tarde, três horas e meia. Apenas para os candidatos que concorrem a vagas de ensino médio esse período é menor.

Os resultados estão previstos para serem divulgados em 21 de novembro, quando começam as convocações. Cargos para os quais não se exige treinamento específico devem ter as contratações em janeiro de 2025. Os demais começam a ser contratados em abril de 2025.

A convocação dos aprovados será feita em três listas de chamada. Quem não responder está fora. A lista de espera terá 13 mil candidatos, o dobro do total de vagas. Eles devem ser chamados caso haja desistências e também se houver cargos vagos no período de validade da seleção. A previsão é que até 2026 70 mil servidores se aposentem.

O CNU é chamado de Enem dos Concursos porque é realizado envolvendo a mesma lógica e organização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) da educação. Para desenvolver o esquema de proteção e distribuição das provas, o MGI conta com servidor que foi responsável pela organização do Enem por anos, Alexandre Retamal.

O que pode e o que não pode no dia da prova

Os candidatos devem acessar o site do CNU para conferir qual é o local do exame. O endereço está no cartão de confirmação da inscrição, na área do candidato, e pode ser acessado neste link.

O cartão está disponível no site da Fundação Cesgranrio, responsável pelo concurso, ou no site do própria seleção, na área do candidato. É possível acessá-lo neste link, com a senha do Portal Gov.br.

É importante verificar o tempo de deslocamento e se há algum esquema especial de transporte na cidade ou, ainda, se há algum trecho interditado por obras ou evento. A organização do CNU foi feita de tal modo que 94% dos participantes farão a prova em um raio de até 100 km de sua residência.

Apenas no Norte do país não foi possível garantir essa distância e há localidades nas quais os candidatos terão de percorrer distâncias maiores.

Os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h30. As provas da manhã começam às 9h. O horário utilizado é o de Brasília. À tarde, são três horas e meia de prova, com exceção de quem presta o bloco oito, do ensino médio.

Os candidatos receberão uma folha de resposta para anotar suas respostas e levar para casa, mas o papel será entregue apenas nos 30 minutos finais. Apenas às 20h os cadernos de prova devem ser divulgados. O gabarito está previsto para ser divulgado na terça (20).

O MGI informou que não poderia detalhar quantos tipos diferentes de prova serão aplicados. "Por questões de segurança, informações sobre modelos de prova, ordem das questões, etc não serão divulgadas."

A ideia é não dar margem para judicialização e conseguir com que o Enem dos Concursos seja imune a possíveis fraudes para repetir o CNU nos próximos anos, conforme a Folha antecipou.

Números do CNU:

2.144.128 participantes

144.128 desistiram após adiamento das provas

6.502 candidatos prestarão o concurso no maior local de aplicação na zona oeste de SP

228.452 pessoas se inscreveram no CNU em SP, o maior em número total de candidatos

210 mil trabalham, envolvendo servidores de carreira, terceirizados e temporários

3.647 é o total de locais de aplicação

72.041 é o número de salas

228 municípios terão provas, em todos os estados brasileiros, incluindo todas as capitais

94,6% vão se deslocar até 100 km para prestar a prova

Veja os horários das provas do CNU

Manhã

Abertura dos portões: 7h30 Fechamento dos portões: 8h30 Início da aplicação: 9h Fim da aplicação: 11h30 Duração da prova: 2h30

Tarde

Abertura dos portões: 13h Fechamento dos portões: 14h Início da aplicação: 14h30 Fim da aplicação: 18h (17h30*) Duração da prova: 3h30

*Apenas para o bloco oito do ensino médio

O candidato deverá chegar ao local das provas com uma hora de antecedência para o início de cada uma delas, com documento de identidade com o qual se inscreveu e caneta de tinta preta em tubo transparente. É possível apresentar o documento digital. Para isso, mantenha o aplicativo aberto.

Os candidatos podem levar lanche em pacotes lacrados e água em garrafa transparente e lacrada. Não é permitido o uso de celular ou outros aparelhos eletrônicos. Eles devem ser desligados e colocados no envelope que será fornecido pelo aplicador ou fiscal.

Os eletrônicos devem ser desligados. Se tocarem, mesmo que dentro do envelope, o candidato será desclassificado.

Quais documentos de identificação podem ser levados no CNU

Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros;

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos);

Cartão de identidade do trabalhador;

Passaporte brasileiro;

Certificado de reservista ou dispensa de incorporação (com foto);

Carteiras funcionais do Ministério Público;

Carteiras funcionais expedidas por órgão público, que, por lei federal, valham como identidade;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto aprovado pelo artigo 159 da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997);

Documentos digitais, com foto e assinatura (e-Título, CNH digital e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais

Documentos não permitidos

Cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, ou protocolo do documento de identidade;

Certidões de nascimento;

CPF

Título do eleitor (impresso ou sem foto);

CNH sem foto

Carteiras de estudante;

Carteiras funcionais sem valor de identidade;

Rani (Registro Administrativo de Nascimento Indígena);

Documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados

