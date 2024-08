Petrobras entra na carteira, o novo comandante da Sabesp e o que importa no mercado

São Paulo

Petrobras na carteira

O banco americano Morgan Stanley acredita que o futuro da Petrobras é promissor. Analistas recomendaram investir na empresa nesta segunda (26), o que fez os preços de mercado da petroleira dispararem. O petróleo valorizado também contribuiu.



↳ As ações tiveram alta de 7% na Bolsa, a R$ 39,57.



↳ O valor de mercado aumentou R$ 41 bilhões, atingindo R$ 542,6 bilhões.



O call. Para o banco, a nova administração da petroleira demonstrou que terá responsabilidade com as finanças, fará investimentos com boas chances de retorno e continuará a dividir o lucro com acionistas ao pagar dividendos.



Parte da diretoria foi renovada recentemente com a substituição de Jean Paul Prates por Magda Chambriard na função de presidente em maio.



↳ Os analistas preveem que as ADRs (papéis que representam ações daqui nos EUA) subirão a US$ 20 (R$ 98,40). O preço fechou a US$ 15,65 (R$ 76,97) nesta segunda.



Por que importa: o governo Lula vê a Petrobras como uma empresa que pode ajudar o crescimento da economia brasileira.



Sim, mas… Para a maioria dos analistas, essa forma de gestão pode levar a investimentos com retorno duvidoso porque nem sempre é técnica. Isso tende a manter as ações desvalorizadas.



E mais: Lula criticou diversas vezes o volume de dividendos pagos pela companhia nos últimos anos. Em 2022, no governo Bolsonaro, a Petrobras alcançou o posto de empresa que mais remunerou os acionistas no mundo.



Um problema nesse discurso, porém, é que o governo é quem recebe a maior parcela do valor.

Apesar das críticas, o petista defendeu o retorno aos acionistas na posse de Magda Chambriard: "Ninguém quer que acionista tenha um centavo de prejuízo".

Crises sem fim. No começo do ano, a direção anterior da empresa, sob comando de Prates, defendeu um pagamento total de R$ 22 bilhões, mas o valor foi barrado pelo governo.



↳ A necessidade de fechar as contas, porém, fez o Palácio do Planalto recuar e garantir sua fatia no pagamento.



Gigante pela própria natureza. A Petrobras é a maior empresa do Brasil em valor de mercado e administra montanhas de dinheiro. É líder mundial na exploração de petróleo em águas profundas.



↳ Extrai em média 2,7 milhões de barris por dia, mantendo o país na 8ª posição mundial.



↳ Alcançou o segundo maior lucro da história das empresas brasileiras em 2022, de R$ 124,6 bilhões.



Sim, mas… O risco político sempre pairou sobre a companhia, "segurando" o preço das ações.



No governo Bolsonaro, foram quatro presidentes diferentes e pressões para controle dos preços dos combustíveis nas refinarias.



Estatal? A Petrobras não pertence exatamente ao governo. Ela é de economia mista.



A administração federal controla a empresa porque é dona da maioria das ações que dão direito a voto. Quando o capital total é considerado, a divisão fica assim:

União: 36,6%;

Investidores brasileiros: 16,1%;

Investidores estrangeiros: 46%.

O novo comandante da Sabesp

A companhia de energia Equatorial indicará Carlos Piani como o próximo presidente da Sabesp. Atualmente, ele preside o conselho da empresa que agora controla a companhia de saneamento. Piani não tem experiência no setor, mas seu nome agradou aos investidores.



Quase lá. A Sabesp está a meio caminho de uma nova gestão após a privatização ser efetivada há dois meses. A posse da nova diretoria está prevista para setembro, depois de uma assembleia de acionistas que aprovará o novo comando.



Pelas regras aprovadas na privatização, o governo de São Paulo —que detinha 50,3% da Sabesp e ficou com 18% — deve se abster de indicar o CEO. A Equatorial, que possui 15%, ganhou esse direito.



Quem é: Carlos Piani, 51 anos, passou pela Kraft Heinz, Vinci Partners e Banco Pactual. Atualmente, integra os conselhos da Ambipar e da Hapvida. Formado em administração de empresas pelo Ibmec do Rio de Janeiro, Piani foi CEO da Equatorial entre 2004 e 2010.



Especialistas não veem a falta de experiência em saneamento como um ponto fraco, destacando que há poucas pessoas com esse atributo no mercado, já que o segmento era dominado por grupos estatais e, portanto, não "formou" muitos executivos.



Tudo certo. Fontes ouvidas pela Folha o caracterizam como alguém com "perfil executivo", que "gosta de ação" e que "estava cansado de ficar apenas no conselho". A percepção é de que a Sabesp possui um corpo técnico capacitado, com bons engenheiros. Piani traria sua experiência em regulação, gestão de pessoas e cultura.



Aval. O nome precisa ser aprovado pelo conselho de administração, composto por nove membros: três do governo estadual, três da própria Equatorial e três independentes. Os nomes do governo Tarcísio são:



↳ Karla Bertocco, atual presidente do conselho; Anderson de Oliveira, da Secretaria de Meio Ambiente; Claudia Cunha, Procuradora do Estado.



Como era e como é: A Equatorial adquiriu 15% das ações por R$ 6,9 bilhões. Ao todo, R$ 14,7 bilhões foram captados pelo governo com a entrada de outros investidores. O valor ajuda nas contas da gestão Tarcísio, mas uma parte é destinada a descontos na conta de água e esgoto da população de baixa renda.



↳ A privatização exige que a Sabesp garanta saneamento em 100% do estado até 2029, antecipando a meta da legislação brasileira, de 2033.



A composição antes.

Governo de SP: 50,3%

Outros investidores: 49,7%

A composição agora.

Governo de SP: 18,3%

Equatorial: 15%

Outros investidores: 66,7%

Compras em sites gringos encolhem

Menos brasileiros compraram em sites internacionais, segundo pesquisa divulgada pela NielsenIQ Ebit. No primeiro semestre deste ano, 58% dos consumidores fizeram alguma compra em marketplaces estrangeiros. No mesmo período de 2023 foram 68%.



↳ A pesquisa mostra que essa redução pode ser reflexo de uma cautela maior dos consumidores diante da alta do dólar nos últimos meses.



↳ A queda também indica um efeito antecipado à "taxa das blusinhas", imposto federal sobre compras em sites estrangeiros acima de US$ 50 que entrou em vigor em agosto. A taxa foi amplamente discutida nos meses anteriores.



Sim, mas… Apesar da queda, a NielsenIQ Ebi afirma que ainda há um grupo significativo de consumidores que busca produtos exclusivos no exterior, mantendo o segmento relevante para nichos.



Relembre: a chegada de empresas como Aliexpress, Shopee e Shein nos últimos anos ao Brasil atraiu consumidores com seus preços baixos e variedade de produtos.



Como escapavam das tributações, as remessas das empresas foram fortemente criticadas pelo varejo nacional.



↳ Em 2023, Shein e Shopee faturaram juntas R$ 35 bilhões no Brasil.



↳ Desde 1º de agosto as compras até US$ 50 têm uma alíquota de imposto de 20%, o que foi comemorado pela indústria e os lojistas brasileiros. Antes, essas compras eram isentas. Para compras acima de US$ 50, continua a incidir uma alíquota de 60%.



Motivos para comemorar. Apesar da queda nas compras internacionais, o e-commerce total cresceu no semestre, segundo a pesquisa da Nielsen. O desemprego baixo e a renda do brasileiro em alta são alguns dos motivos.



O crescimento da economia brasileira tem sido, inclusive, revisada para cima este ano.



As vendas apenas no e-commerce cresceram 18,7% no primeiro semestre, a R$ 160,3 bilhões. As compras de alimentos, perfumaria e bebês lideraram o crescimento.



↳ O número de consumidores ativos também subiu 25,7%, atingindo 66,6 milhões de pessoas.



Dica de carreira

Como planejar e executar uma transição de carreira

Insatisfeito com os rumos da sua vida profissional? Uma transição de carreira pode ser a saída.



Sim, mas… A decisão não deve ser tomada de forma precipitada.



Transitar de carreira significa mudar de área profissional, o que demanda novas habilidades e competências. É preciso dedicar tempo e esforço.



E nem toda insatisfação é motivo. Algumas situações não justificam uma mudança tão radical. Por exemplo: não gostar do chefe, dos colegas ou estar insatisfeito com o salário e o formato do trabalho.

Nesses casos, você deve considerar uma recolocação profissional, em outro setor ou empresa.

Como saber se você deve encarar uma transição? O primeiro passo é o autoconhecimento. Mudar de área é a saída quando falta propósito no seu dia a dia.



↳ Reflita: qual é o tipo de experiência que você quer viver? Qual é a sua visão de futuro?



↳ Identifique as habilidades e competências que você já tem e poderia levar para uma nova jornada profissional.



Um bom planejamento antes do processo evita ansiedade e arrependimentos.



A newsletter FolhaCarreiras desta semana traz mais orientações sobre o que considerar antes de uma empreitada deste tamanho.