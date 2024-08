Por trás do recorde na Bolsa, os planos de Kamala e o que importa no mercado

São Paulo

Bolsa bate recorde graças a empresas brasileiras…

O novo recorde alcançado pela Bolsa brasileira nesta segunda (19) foi especial para os investidores de seis empresas: Magalu, CVC, Petz, Locaweb, Marfrig e Cogna.



O que elas têm em comum? Ações que subiram acima dos dois dígitos —com destaque para Petz, que disparou 24%.



Entenda: o índice Ibovespa, que reúne as 83 empresas de capital aberto mais importantes, fechou o dia em 135.777 pontos, alta de 1,36%, o maior patamar da história do mercado acionário brasileiro.



Apesar de ser um recorde, o nível ainda é próximo do atingido no fim de 2023, antes das quedas do primeiro semestre em meio ao mau humor com a economia americana e com as contas públicas no Brasil.



↳ Assim, o movimento das últimas semanas pode ser visto como uma recuperação.



Por que importa: as ações costumam subir quando as expectativas são boas para o futuro da economia e para as vendas das empresas. O preço de cada papel tenta estimar esse sucesso nos negócios.



As altas acima de 10%, em geral, têm um motivo por trás. Veja só:



Petz. A disparada reflete a expectativa positiva para a união da companhia com a antiga concorrente Cobasi, anunciada na sexta-feira (16). Juntas, as duas formarão a maior varejista pet no Brasil.



↳ Resultado: 23,84%.



Marfrig. O frigorífico aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões. Os recursos serão usados para cobrir custos internos, aliviando as finanças.



↳ Resultado: 13,19%.



Locaweb. Sem um "gatilho" específico, a empresa de hospedagem de sites se beneficiou do bom humor dos investidores. Analistas apontam-na como uma opção de investimento, e bons números divulgados na semana passada reforçam essa visão.



↳ Resultado: 12,74%.



CVC. As ações da companhia de turismo têm forte relação com o dólar, que influencia os preços dos pacotes de viagem. Nos últimos meses, a alta afetou negativamente a operadora, mas agora o movimento se inverteu: o dólar caiu 1,03%, cotado a R$ 5,41.



↳ Resultado: 12,04%.



Magalu. A valorização ocorreu após a gestora de investimentos Esquadra retirar as ações da varejista de suas apostas de queda.



↳ Resultado: 10,65%.



Cogna Educação. A companhia recebeu autorização do Ministério da Educação para iniciar um curso de Medicina em uma de suas faculdades, no Maranhão.



↳ Resultado: 10,53%.



Quem dá o tom. Embora as ações citadas tenham sido as de melhor desempenho, as empresas que impactaram a pontuação da Bolsa foram a mineradora Vale e o banco Bradesco, ambas com grande peso no índice.



O Bradesco mostrou recuperação após anos de inadimplência alta e queda na lucratividade. Ontem, o banco americano Goldman Sachs recomendou a compra.

O CEO, Marcelo Noronha, afirmou à Folha que a estratégia é manter uma recuperação consistente: "Não vamos pular etapas".

A Vale se valorizou conforme o preço do minério de ferro subiu na China.

…e à economia dos EUA

Nem só as características e as notícias sobre as empresas entram na conta dos investidores durante um movimento de alta das ações.



O cenário econômico também determina bastante o humor nas Bolsas, principalmente o dos Estados Unidos, a maior economia do mundo.



Alívio. Nas últimas semanas, indicadores mostraram que o país ainda mantêm força econômica apesar dos juros em patamar recorde. Assim, o risco de uma freada brusca não é tão alto quanto se pensava.



↳ Isso poderá permitir ao Federal Reserve (Fed) agir sem pressa, mas ainda assim reduzindo as taxas nas próximas reuniões deste ano.



Entenda: com juros menores nos Estados Unidos, investidores transferem o dinheiro para as Bolsas de Valores de todo o mundo. A dúvida é se um movimento contrário no Brasil, de alta, cogitado pelo Banco Central, pode frear o otimismo deste novo ciclo de cortes.



Por aqui. O desemprego em níveis baixos, os dados de serviços em alta e o compromisso com as contas públicas reforçado pelo governo Lula depois de um bloqueio de despesas bilionário são outros motivos que explicam o patamar recorde do Ibovespa.

A agenda de Kamala

vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, será oficialmente confirmada como candidata do seu partido à Casa Branca nesta terça-feira (20).



↳ Ela enfrentará o ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições de 5 de novembro.



↳ A convenção do Partido Democrata começou nesta segunda-feira, com discursos do presidente Joe Biden e da veterana do partido Hillary Clinton.



Pedra no sapato. Apesar de dar um novo fôlego à campanha do partido, depois da desistência de Biden, Kamala tem a defesa da economia como um tema vel.



Os Estados Unidos estão crescendo, mas o custo de vida aumentou nos últimos anos.



↳ Os preços subiram em média 20% desde a posse em 2020, fenômeno visto em todo o mundo no pós-pandemia.



↳ Os juros altos até começaram a esfriar a inflação, mas são um remédio amargo e impopular porque encarecem os financiamentos, como as tradicionais hipotecas.



O plano Kamala. A candidata apresentou na última semana um plano de governo com medidas para aliviar o custo de vida dos mais pobres, como baixar os preços de comida e remédios. Ela também quer melhorar as condições de compra de imóveis.



Algumas propostas:

A principal ideia é propor ao Congresso uma legislação para banir aumentos de preços abusivos.



Construção de 3 milhões de casas acessíveis para a classe média.



US$ 25 mil para famílias comprarem o primeiro imóvel.



Descontos em impostos para famílias pobres no primeiro ano de vida de recém-nascidos.

Críticas. Parte dos analistas vê o controle de preço como algo negativo. A proposta foi chamada de populista. Há receios que a ampliação de gastos sociais eleve o déficit das contas do país, pressionando a inflação.



Sim, mas… As propostas de Trump também recebem fortes críticas. Ele defende principalmente a aplicação de tarifas contra produtos importados, o que tende a aumentar os preços internos. Também é contra a independência do Banco Central americano.



Reviravolta. Faz menos de um mês que Kamala Harris está em campanha. Até 21 de julho, o presidente Joe Biden insistia na tentativa de reeleição, mas perdeu apoio depois de um desempenho fraco no primeiro debate contra Trump e de indícios de que sua saúde está frágil. Ele desistiu da reeleição.



↳ Agora, a vice-presidente, de 59 anos, filha de uma mãe indiana e um pai jamaicano, ultrapassou Trump nas pesquisas de intenção de voto.



↳ A última pesquisa IPSOS mostra Kamala com 49% dos votos no país, e Trump com 45%. É a primeira vez que ela ultrapassa o adversário acima da margem de erro, de 2,5 ponto, elevando as chances de que ela alcance os delegados dos estados-chave.





Dica de Carreira

Orientações sobre gestão financeira para jovens profissionais



Você gerencia bem seus gastos? Sim? Imagino que, no começo da carreira, ao receber seus primeiros salários, a situação deveria ser um pouco diferente.



Saber o que fazer com esse fluxo de dinheiro é um grande desafio para estagiários e profissionais mais jovens.



A newsletter FolhaCarreiras desta semana traz dicas para quem precisa aprender a organizar melhor as finanças.



↳ Se você já avançou algumas casas nisso, vale compartilhar o conteúdo com o estagiário, colega de trabalho, filho, primo, amigo…



Selecionei três recomendações:



1. Faça um levantamento de gastos. Pegue os extratos dos últimos três meses e tire a média de despesas por áreas, como alimentação, moradia, saúde e lazer. Mas não olhe somente para os essenciais, considere aspectos específicos da sua vida financeira.



2. Seja realista com o percentual do salário que você quer guardar. Há uma diretriz que recomenda poupar 20% da renda líquida, mas, no começo da carreira, o salário costuma ser baixo e os gastos, altos. O importante é começar a guardar o que conseguir.



3. Converse sobre dinheiro com as pessoas. Dicas preciosas podem vir dos seus parentes e amigos mais velhos. Eles podem te mostrar como algumas escolhas e caminhos deram certo (ou não) para eles.