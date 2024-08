SP tem R$ 110 milhões para produtores afetados por queimadas

São Paulo

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo afirmou nesta segunda-feira (26) que tem R$ 110 milhões disponíveis para os produtores rurais paulistas afetados pelos incêndios.

Dessa quantia, R$ 100 milhões vão para o seguro rural, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), para a mitigação dos efeitos econômicos e financeiros dos incêndios.

O valor foi citado pelo governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante entrevista à rádio CBN.

Governador Tarcísio de Freitas durante operação de combate ao fogo no interior de SP - Vinicius Rosa/Governo do Estado de São Paulo

De acordo com a secretaria, outros R$ 10 milhões vão para um crédito de custeio emergencial, limitado a R$ 50 mil por produtor, com juro zero, para despesas de manutenção e recuperação da produção. A linha terá dois anos de carência.

O produtor deve buscar a Casa da Agricultura de seu município para ter acesso ao crédito, informa a pasta.

Três pessoas já foram presas sob suspeita de promover queimadas no estado de São Paulo. A última prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (26) em Porto Ferreira. No domingo (25), Tarcísio já havia falado sobre a prisão de outros dois suspeitos —em São José do Rio Preto, no sábado (24), e em Batatais, no domingo (25).

Os incêndios causaram acidentes e interrupção de aulas e lotaram hospitais, entre outros transtornos em diversas regiões do estado de São Paulo. Duas pessoas morreram e outras 66 ficaram feridas, de acordo com a Defesa Civil.