Eletrobras vai modernizar transmissão de energia até 2027

A Siemens Energy anunciou nesta quarta-feira (4) que ganhou contratos avaliados em mais de R$ 300 milhões para revitalizar ativos de transmissão da Eletrobras, em projetos que serão concluídos até 2027 e devem garantir maior resiliência e segurança energética, além de ampliar a capacidade de escoamento de energia.

Eletrobras vai investir na modernização da transmissão de energia - Ueslei Marcelino/REUTERS

Um dos contratos prevê a modernização da subestação Grajaú, responsável por quase 40% do abastecimento de energia do Rio. O projeto, com entrega prevista para 2027, envolve a substituição de equipamentos do sistema de Subestação Isolada a Gás.