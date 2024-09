Stellantis faz recall de 1,46 milhão de veículos em todo o mundo

Reuters

A Stellantis, controladora da Chrysler e dona de marcas como Citroën, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram, disse neste sábado (7) que está fazendo o recall de 1,46 milhão de veículos em todo o mundo devido ao mau funcionamento do software no sistema de freio antibloqueio que pode aumentar o risco de acidente.

O recall inclui quase 1,23 milhão de picapes Ram 1500 dos anos-modelo 2019 e 2021-2024 nos Estados Unidos, bem como cerca de 159 mil veículos no Canadá, 13 mil no México e 61 mil fora da América do Norte.

A Folha questionou a Stellantis se o recall envolve veículos do Brasil, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. No país, foram vendidas 2.400 unidades da picape Ram entre janeiro de 2023 e agosto de 2024, a partir de R$ 494.990.

Picape Ram, produzida pelo grupo Stellantis. - Divulgação

A Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário dos EUA disse que o mau funcionamento do software pode fazer com que o módulo de controle do sistema de freio antibloqueio desative o sistema de controle eletrônico de estabilidade.

O problema significa que os veículos não estão em conformidade com um padrão federal americano de segurança de veículos motorizados sobre sistemas de controle de estabilidade elétrica.

A Stellantis disse que, se o problema ocorrer, as luzes indicadoras do ABS, ESC, controle de cruzeiro adaptativo e aviso de colisão frontal ficarão acesas na partida do veículo, indicando que os sistemas não estão funcionando. A frenagem fundamental estaria funcionando, acrescentou.

A empresa disse que não tem conhecimento de nenhum ferimento ou acidente relacionado.

A Stellantis também afirmou neste sábado que está fazendo o recall de cerca de 33.000 modelos Jeep Gladiator de 2020-2024 e veículos Jeep Wrangler de 2018-2024 devido a um possível problema de curto-circuito interno no cluster do painel de instrumentos.

(Com Eduardo Sodré e Daniele Madureira, de São Paulo)