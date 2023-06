Submarino de expedição ao Titanic: médico explica chances de sobrevivência conforme oxigênio diminui

BBC News Brasil

A cada hora que passa desde domingo (18), quando o submarino Titan desapareceu no Oceano Atlântico, aumenta a tensão sobre a situação das cinco pessoas que estão a bordo.

A embarcação partiu com suprimento de oxigênio para cerca de 96 horas, e esse limite está cada vez mais próximo. John Mauger, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira (21), por volta de meio-dia (horário de Brasília), que o submarino teria cerca de 20 horas de oxigênio restantes.

Ou seja, haveria suprimento até aproximadamente 8h da manhã de quinta-feira.

Foto antiga do submarino Titan, próximo a plataforma de onde foi liberado - OceanGate Expeditions/PA Wire

Em entrevista à BBC News, o médico Ken Ledez, especialista em medicina hiperbárica de uma universidade em St John's, Newfoundland, no Canadá —ponto de onde o Titan saiu para visitar destroços do Titanic no fundo do mar—, afirmou que a sobrevivência após o oxigênio eventualmente acabar dependeria do metabolismo de cada pessoa.

Ele acrescenta que, nessas circunstâncias, alguns poderiam sobreviver por mais tempo do que outros.

"Não é como [de repente] apagar a luz pelo interruptor. É mais como escalar uma montanha", diz Ledez.

"Eles vão precisar fazer tudo o que puderem para reduzir o consumo de oxigênio: descansar, tentar ficar o mais relaxados e calmos possível."

O interior do submarino retratado em uma missão anterior - PA Media

Caso fiquem muito ativas, pessoas nessa situação extrema podem acabar acelerando o metabolismo e aumentando a necessidade de oxigênio.

O médico explica ainda que a hipotermia (a baixa temperatura corporal) pode ajudar.

"Existe a possibilidade de que eles percam temperatura a ponto de perder a consciência e possam sobreviver a isso... O batimento cardíaco pode ficar muito lento quando está frio."

"Eles poderiam continuar vivos uma semana depois do limite? Duvido. Mas alguns podem sobreviver mais do que outros."

Embora a situação esteja cada vez mais crítica, conforme vem alertando a Guarda Costeira americana, alguns têm apontado que a contagem de horas de suprimento de oxigênio disponível não é tão rígida.

Bobbie Scholley, que já foi mergulhador da Marinha americana, afirmou à BBC que ainda há esperança, mesmo depois de quinta-feira de manhã.

"Todo mundo está focado na janela de 96 horas do suprimento, mas esse não é um número rígido. Eu sei que as equipes de busca não estão focadas neste número rígido", disse Scholley.

"Esta continuará a ser uma missão de resgate mesmo depois desse número. Isso me dá esperança."

O empresário Oisin Fanning, que já viajou no Titan e conhece algumas pessoas que estão a bordo do submarino desaparecido, disse acreditar que a tripulação vai fazer de tudo para maximizar o oxigênio e lembrou que as pessoas envolvidas passaram por treinamentos antes de participar da expedição.

"Eles farão de tudo para se manterem calmos, respirarem superficialmente e preservarem o oxigênio pelo maior tempo possível", afirmou Fanning.

