Submersível desaparecido tem 'cerca de 40 horas' de oxigênio restantes

Boston | AFP

O submersível que desapareceu com cinco pessoas próximo ao local do naufrágio do Titanic ainda tem "cerca de 40 horas de ar respirável", disse nesta terça (20) Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos EUA.

O capitão afirmou ainda que os esforços de resgate "não tiveram nenhum resultado". Na segunda, em entrevista coletiva, o contra-almirante John Mauger disse que as operações estão sendo realizadas com aeronaves americanas e canadenses, além de boias com sonares para tentar localizar a embarcação.

O submersível Titan, que desapareceu no oceano Atlântico - OceanGate Expeditions via AFP

A OceanGate Expeditions cobra US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) por uma vaga em suas expedições de oito dias para ver os restos do transatlântico, em um submersível que pode acomodar cinco pessoas —além do piloto, comporta três passageiros e um "especialista em conteúdo". A empresa operava sua quinta missão da "Expedição Titanic" em 2023, uma viagem que estava programada para terminar na quinta.

Para ver o famoso navio afundado, os passageiros embarcam no submersível Titan, embarcação que leva duas horas para descer em águas profundas até o Titanic, segundo a agência de notícias Reuters.

O Titan é projetado para chegar a profundidades de até 4.000 metros (13.123 pés) e é utilizado para inspeção, pesquisa, coleta de dados, produção de filmes e testes de de hardware e software em alto mar.

Classificado como um submersível, já que não funciona como uma embarcação autônoma, é considerado mais leve e econômico do que outros veículos do gênero, segundo o site da OceanGate.