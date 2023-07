Como a polícia encontrou um suposto serial killer dos EUA procurado há 10 anos

The New York Times

Em busca de um suspeito de ser um serial killer nos Estados Unidos, investigadores traçaram uma área que chamariam de polígono.

Usando registros telefônicos e um sistema sofisticado que mapeia a área alcançada por torres de telefonia celular, uma equipe de investigadores desenhou a forma irregular de um polígono num mapa de ruas arborizadas no subúrbio de Massapequa Park, em Long Island, Nova York. Em 2021, os investigadores conseguiram encolher o polígono para que cobrisse apenas algumas centenas de casas.

Dez anos antes, 11 corpos foram encontrados na vegetação rasteira próxima à Gilgo Beach, uma praia remota a 8 km de distância, na Costa Sul. Quatro mulheres foram amarradas com fita adesiva ou cintos ou enroladas em mortalhas de juta com estampa de camuflagem, do tipo que os caçadores usam como esconderijo. Elas trabalhavam como garotas de programa e desapareceram após se encontrarem com um cliente.

Os investigadores vasculham a casa de Rex Heuermann em Massapequa Park, no estado de Nova York - Johnny Milano -15.jul.23/The New York Times

Pouco antes de desaparecer, cada uma delas teve contato com um celular descartável diferente. Os investigadores finalmente determinaram que, durante os dias de trabalho, alguns dos telefones estavam numa pequena área do centro de Manhattan, perto da estação ferroviária Penn Station, e à noite eles deram sinais no polígono, refletindo os vaivéns dos 150 mil moradores de Long Island que vão a Manhattan todos os dias.

Na sexta-feira passada (14), autoridades do condado de Suffolk anunciaram a prisão de um homem que teria matado as quatro mulheres: Rex Heuermann, um arquiteto de 59 anos que tinha um escritório perto da Penn Station e morava numa rua tranquila, exatamente onde a polícia esperava encontrá-lo. Ele foi acusado de três dos assassinatos, dos quais se declarou inocente, e apontado como o principal suspeito do quarto.

A prisão encerrou anos de angústia para algumas das famílias das vítimas. Mas a investigação também levantou uma pergunta inquietante: as autoridades poderiam ter resolvido o caso anos antes?

O relato a seguir foi extraído de um pedido de fiança de 32 páginas e entrevistas com investigadores atuais e antigos, além das principais autoridades judiciais do condado de Suffolk.

O caso se desdobrou irregularmente durante mais de uma década. Mas um novo comissário de polícia e sua força-tarefa levaram apenas seis semanas para descobrir uma pista crucial no extenso processo do caso.

Trabalhando sob a direção do comissário Rodney K. Harrison, o grupo principal de cerca de dez investigadores foi formado com membros de seu departamento, do gabinete do delegado, do FBI e da Polícia Estadual e trabalhou em estreita colaboração com o promotor distrital do condado de Suffolk, Ray Tierney, e seus promotores.

Eles trabalharam num escritório bege, com paredes cobertas de mapas, fotos e uma linha do tempo gigante, vasculhando a vida digital e diária de seus suspeitos –endereços de email, contas de rede social, histórico de pesquisas na internet.

O tempo todo, Heuermann também fez ao Google a mesma pergunta que tantos de seus vizinhos se faziam há mais de uma década: "Por que o assassino em série de Long Island não foi pego?"

Descobertas sombrias

Trecho de pântano ao longo da Ocean Parkway, na costa sul de Long Island, 13 anos depois que as vítimas de Gilgo Beach foram encontradas - Johnny Milano - 18.jul.23/The New York Times

Encontrar o rastro de um assassino em série é um desafio excepcional. O assassino muitas vezes não tem qualquer ligação pessoal com as vítimas. Se as vítimas ainda viviam à margem da sociedade, podem se passar meses ou anos até que os desaparecimentos sejam tratados como assuntos sérios —ou mesmo reconhecidos como obras de um único assassino.

A ideia de que um serial killer havia agido na Costa Sul de Long Island veio em dezembro de 2010, quando um policial do condado de Suffolk, John Mallia, e seu parceiro canino, um pastor-alemão chamado Blue, procuravam por Shannan Gilbert, uma mulher de 24 anos que havia desaparecido ali.

Em vez da jovem, eles encontraram outros quatro corpos perto da praia de Gilgo ao longo de vários dias. Eles haviam sido depositados a cerca de dez metros da Ocean Parkway, a principal via leste-oeste que atravessa uma faixa arenosa na Costa Sul. Depois de descobrirem os corpos, os investigadores procuraram evidências nas proximidades com cuidado meticuloso –"peneirando a areia como garimpeiros ao redor de cada corpo", lembrou um investigador.

O cadáver de Gilbert e outros restos mortais, incluindo aqueles que as autoridades descreveram como um homem vestindo roupas femininas e uma criança, seriam encontrados ao longo da mesma estrada no ano seguinte. As terríveis descobertas chocaram a região, enquanto a polícia especulava que os assassinatos poderiam ser obra de mais de uma pessoa.

Mas os primeiros quatro corpos —todas mulheres pequenas, na casa dos 20 anos, que tinham desaparecido nos últimos quatro anos— pareciam ter uma ligação. Os investigadores presumiram que elas foram mortas pelo mesmo homem, em parte devido à maneira como os corpos foram embrulhados e à proximidade. E havia motivos para acreditar que uma testemunha poderia ter visto o assassino.

A última das quatro a desaparecer foi Amber Costello, uma jovem de 27 anos com a tatuagem "Kaos" no pescoço, que publicava anúncios nos sites Backpage e Craigslist. Pouco antes de ela ser vista pela última vez, em setembro de 2010, um possível cliente a contatou de um celular descartável e a visitou em uma casa em West Babylon que ela dividia com três colegas, estacionando na entrada, de acordo com documentos judiciais arquivados após a prisão de Heuermann. Ele dirigia um veículo com visual diferente: SUV na frente, picape atrás.

O motorista era igualmente diferente: corpulento, na casa dos 40 anos, com cabelos escuros e espessos e óculos no estilo dos anos 1970. Uma testemunha o descreveu como "um ogro".

Assim que o futuro cliente pagou a Costello, entretanto, uma cena caótica se desenrolou. Um homem "fingindo ser o namorado indignado" entrou correndo —parte de um estratagema para roubar o dinheiro, segundo os documentos do caso.

Investigadores na casa de Rex Heuermann, acusado dos assassinatos em série de Gilgo Beach - Johnny Milano - 14.jul.23/The New York Times

Assustado, o homem corpulento saiu correndo da casa. Ele não desapareceu por muito tempo, porém. Mandou uma mensagem para Costello pedindo "crédito para a próxima vez" e marcou outro encontro, conforme os documentos. Ela foi vista viva pela última vez na noite seguinte ao sair de sua casa, aparentemente para encontrar o homem.

Não muito tempo depois, uma testemunha relatou ter visto uma caminhonete escura passando. A descrição do veículo na entrada da casa —um Chevrolet Avalanche preto, de primeira geração— acabou escondida nos registros do caso, disseram as autoridades.

Peneirando os sinais

O fato aparentemente ficou enterrado durante anos entre centenas de milhares de páginas de entrevistas, registros telefônicos, de viagem e de crédito e pistas intermináveis, enquanto o departamento de polícia do condado de Suffolk e o escritório do promotor distrital enfrentavam anos de turbulência.

James Burke, o chefe de polícia que comandava o departamento desde 2012, foi preso em 2015 e mais tarde condenado em julgamentos federais por infração a direitos civis e obstrução de justiça. Ele espancou um suspeito que foi preso depois de roubar charutos e uma bolsa contendo pornografia e brinquedos sexuais de seu carro. O posterior encobrimento do fato envolveu o promotor distrital da época, Thomas J. Spota, que também foi preso.

A investigação federal sobre os principais homens da lei do condado de Suffolk levou anos, período em que Burke e Spota recusaram a ajuda do FBI.

Após a prisão de Burke, o novo chefe da polícia do condado de Suffolk, Tim Sini, redobrou os esforços do departamento. Um ex-promotor federal em Manhattan, Sini, se concentrou em rastrear os celulares descartáveis, esperando encontrar mais pistas.

Agentes do FBI já tinham identificado em 2012 a área onde as coberturas de quatro torres de celular se sobrepunham no Parque Massapequa. Em meados de 2016, Sini conseguiu uma ordem judicial para obter informações de todos os telefones que se conectassem a torres específicas em determinado período de tempo.

A tecnologia e o software tinham avançado. Então Sini investiu num sistema que permitia aos investigadores "pegar as áreas relevantes", como ele disse ao Newsday, e "encolhê-las para espaços extremamente gerenciáveis".

Eles reduziram a área ao que chamaram de polígono, o que os deixou com várias centenas de casas ao redor da Primeira Avenida no Parque Massapequa, disseram policiais.

De repente, um suspeito

A grande chance surgiu em março de 2022. Apenas algumas semanas depois da formação da força-tarefa, um investigador encontrou a descrição da testemunha do Chevrolet Avalanche no arquivo do caso, disseram as autoridades. Usando um banco de dados que pode pesquisar veículos por marca e modelo sem números de placas, o investigador encontrou uma Avalanche ligada a Heuermann em 2010, ano em que Costello desapareceu.

Membro do Departamento de Polícia do Condado de Suffolk faz buscas perto de Gilgo Beach, depois que quatro corpos foram encontrados - Robert Stolarik - 14.dez.2010/The New York Times

Seu nome não tinha aparecido como suspeito na investigação, disseram as autoridades. Sua descrição física combinava com a do homem "ogro" que saiu correndo da casa pouco antes de a moça desaparecer: ele tinha 1,80 metro e era corpulento. Seu escritório ficava num trecho de Manhattan identificado pelo sofisticado mapeamento do celular. Por fim, ele morava no que os investigadores acreditavam ser o ponto ideal do assassino em série: a parte do Parque Massapequa onde eles começaram a desenhar o polígono.

A pista da Avalanche, disse o promotor distrital Tierney, era "conhecida desde o início". Tierney, que assumiu o cargo em 2022, disse não saber por que os investigadores não a examinaram. Ele sugeriu que talvez o detalhe não tenha sido considerado confiável ou tivesse perdido a importância entre pistas que pareciam mais promissoras.

"Há montes de evidências", disse ele. "O que é crível, o que não é, o que parece provável, o que não —então, não é tão simples quanto parece."

Na investigação de Gilgo Beach, a pista crítica havia escapado. "Se eles sabiam disso, foi um grande erro não rastrear esse carro antes", disse Rob Trotta, ex-detetive e atual vereador do condado de Suffolk, que disse desejar fazer um inquérito oficial sobre o que aconteceu.

Dominick Varrone, ex-chefe de detetives que supervisionou o primeiro ano da investigação, questionou se a pista da Avalanche realmente estava no arquivo do caso, mas acrescentou: "Vou me sentir muito mal se nossa equipe tiver perdido alguma coisa. Não havia nenhum veículo suspeito em nosso radar enquanto eu ainda estava lá", disse.

Quando os investigadores finalmente ligaram o Chevrolet Avalanche a Heuermann, a investigação entrou em sua fase crítica. Os investigadores começaram a explorar todos os aspectos de sua vida, usando 300 intimações e mandados de busca.

Tanto tempo se passou desde os assassinatos que os dados de localização precisos do celular pessoal de Heuermann —registrado em seu escritório de arquitetura— não existiam mais. Mas suas faturas mostravam a localização geral do telefone quando as ligações foram feitas, disseram os registros legais, situando-o na cidade de Nova York na mesma época em que ligações insultuosas foram feitas ao celular de uma das vítimas, Melissa Barthelemy, em 2010.

Os investigadores descobriram que vários dos assassinatos ocorreram quando a mulher e os filhos de Heuermann estavam fora da cidade, segundo os promotores. Um deles coincidiu com uma viagem que sua mulher fez à Islândia; outro ocorreu quando ela estava em Maryland e um terceiro quando ela estava em Nova Jersey.

Mas eles não tinham nada para localizar os telefones descartáveis que haviam contatado as vítimas nas mãos de Heuermann. Tampouco tinham qualquer evidência física ou forense ligando-o diretamente aos crimes. Isso logo mudaria.

Ponto crítico

Vizinhos se reúnem ao lado da imprensa para filmar policiais na casa de Rex Heuermann - Johnny Milano - 14.jul.23/The New York Times

Nos primeiros dias da investigação, pelo menos cinco fios de cabelo foram descobertos nas vítimas ou presos aos sacos de juta ou à fita adesiva que os envolvia. Eles foram considerados inadequados para análises detalhadas de DNA.

Mas a ciência forense avançou: nos últimos três anos, dois laboratórios externos conseguiram gerar relatórios completos de DNA, de acordo com documentos judiciais.

Depois disso, os investigadores precisavam de material genético de Heuermann. Em julho passado, um detetive disfarçado vasculhou sua reciclagem em busca de garrafas vazias. Em janeiro, Heuermann jogou uma caixa de pizza numa lata de lixo diante de seu escritório no centro de Manhattan. Uma equipe de vigilância a pescou, e as crostas irregulares lhes deram o que precisavam.

Os investigadores concluíram que a maioria dos cabelos encontrados nas vítimas provavelmente veio da mulher de Heuermann. Um deles poderia ser do próprio suspeito.

Um laboratório comparou o perfil de DNA do quinto fio de cabelo com o material genético encontrado na pizza de Heuermann. Havia marcadores em comum suficientes para concluir que, embora 99,96% da população pudesse ser considerada incompatível, ele não poderia, disseram as autoridades.

Tierney soube dos resultados em junho. Ele leu o relatório repetidas vezes, como se tentasse convencer seu cérebro do que seus olhos estavam vendo.

Os investigadores acreditavam que agora tinham evidências diretas ligando Heuermann aos assassinatos. Mas os investigadores sabiam de outra coisa: o suspeito estava vasculhando a internet em busca de informações sobre o que eles estavam fazendo.

As pesquisas ligadas às suas contas anônimas incluíam mais de 200 consultas nos últimos 16 meses sobre assassinos em série em geral e a investigação sobre as vítimas de Gilgo Beach especificamente. "Por que a polícia não conseguiu rastrear as ligações feitas pelo assassino de Long Island?" era apenas uma.

Tierney estava ficando cada vez mais preocupado com a possibilidade de mais vítimas entrarem na sua mira. Ele disse que Heuermann estava visitando salões de massagens –e entrando em contato com mulheres que trabalhavam como acompanhantes.

O promotor afirmou que estava dormindo mal, atormentado pela tensão e preocupação. Na semana passada, ele decidiu que o caso havia chegado a um ponto crítico.

Então, na noite de 13 de julho, detetives de terno e gravata abordaram Heuermann quando ele saiu de seu prédio comercial.

Heuermann cobriu metodicamente seus rastros e monitorou de perto a investigação, disseram os promotores. Mas quando os detetives o prenderam após mais de uma dúzia de anos de perseguição, sua reação foi simples e instintiva: grande surpresa.