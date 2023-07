Como é por dentro da polêmica barca do Reino Unido que abrigará 500 pessoas que pediram asilo

BBC News Brasil

Pela primeira vez, os repórteres foram autorizados a subir na barca Bibby Stockholm, o gigantesco complexo de acomodação flutuante que abrigará solicitantes de asilo no Reino Unido.

A barca está ancorada no porto de Portland, no sudoeste da Inglaterra, e se tornará o lar de 500 homens solteiros em busca de asilo no país europeu nas próximas semanas.

O governo diz que abrigar requerentes de asilo em lugares como Bibby Stockholm ajudará a reduzir o que pagam por dia por quartos de hotel - EPA

Ao caminhar a bordo, você tem a sensação de estar em uma velha balsa noturna ou um motel antigo, é como estar em um ambiente ligeiramente desbotado dos anos 80 e 90.

Corredores longos e confusos levam a cabines relativamente espaçosas que incluem mesa, armário, cofre, televisão e janelas grandes.

Cada quarto tem um banheiro privado e ainda há banheiros adicionais em cada um dos três andares.

Originalmente havia 222 cabines, mas sua capacidade foi aumentada para 506 após colocarem beliches em cada quarto.

Os quartos não passam a sensação de que são muito fechados.

Os quartos da embarcação - PA Media

Há uma sala de televisão com telão e sofás, uma sala de oração multiconfessional e uma sala de aula que pode ser utilizada para reuniões e atividades.

Alguns outros espaços comuns foram transformados em quartos adicionais para quatro a seis homens, mas não recebemos permissão para vê-los.

A sala de jantar é ampla e tem mesas para seis pessoas.

O cardápio inicial inclui ovos e panquecas no café da manhã, sopa de batata e ensopado de carne no jantar.

Fomos informados de que o menu mudará regularmente e atenderá às necessidades individuais e aos requisitos religiosos.

O refeitório da embarcação - PA Media

Há uma academia e um espaço de lazer ao ar livre nos dois pátios centrais da barca.

Os homens também terão acesso ao píer, dentro de uma área cercada. Isso, explicam, é para garantir a segurança do porto, onde também atracam navios de cruzeiro, cargueiros e da Marinha.

Haverá segurança a bordo 24 horas por dia, sete dias por semana.

Os homens receberão atendimento médico a bordo da barca ou remotamente de uma equipe de especialistas, disse o NHS, o serviço de saúde britânico, após preocupações levantadas pelos residentes da região sobre o impacto que a presença dos novos habitantes teria nos serviços de saúde locais.

A academia da embarcação - PA Media

Os ônibus estarão disponíveis a cada hora das 9h às 23h para levar os solicitantes de asilo para Portland ou Weymouth. Não é um toque de recolher, mas se eles não retornarem, haverá uma "chamada de bem-estar" para ver como estão.

O governo quer claramente mostrar que esta acomodação não é cruel ou desumana, mas o Ministério do Interior sempre a descreveu como "básica e funcional".

Certamente não tem o esplendor de um transatlântico: não há grande escadaria, belas obras de arte ou esculturas. As escadas parecem bastante industriais.

A sala de estar da embarcação - PA Media

É leve, limpo e realmente parece confortável.

Alguns dos jornalistas em nossa visita sentiram que o padrão é melhor do que alguns dos hotéis que atualmente abrigam solicitantes de asilo no Reino Unido. Mas claro, a nossa permanência ali durou apenas uma hora.

Alguns homens podem ficar a bordo por nove meses. E quando estiver lotado, as condições podem parecer muito diferentes.

O governo diz que atualmente gasta US$ 7 milhões (cerca de R$ 33 milhões) por dia em acomodações de hotel para mais de 50 mil imigrantes.

O Ministério do Interior afirma que, até o outono do hemisfério norte, pretende abrigar cerca de 3.000 solicitantes de asilo em locais que não sejam hotéis, como a barca e as antigas instalações militares Wethersfield em Essex e Scampton em Lincolnshire.

Na semana passada, o Ministério do Interior anunciou que os primeiros solicitantes de asilo se mudaram para instalações militares.

Já sobre o Bibby Stockholm, a previsão é de que 50 pessoas formarão o primeiro grupo a ficar na barca.

Quando a barca chegou na manhã de terça-feira (18), foi recebida com protestos de moradores locais e grupos de direitos humanos.

O ministro da Imigração, Robert Jenrick, disse que o governo foi "claro que aqueles que vêm para o Reino Unido ilegalmente não devem ser acomodados em hotéis caros".

"A nossa utilização de locais alternativos de alojamento e barcos fornecem normas básicas e adequadas face à chegada de pequenos barcos [com imigrantes] enquanto se definem os seus pedidos [de asilo]", disse.

O conselho de Dorset, região em que a embarcação permanecerá, tem recebido quase US$ 4.500 (cerca de R$ 21,4 mil) por cama ocupada em Bibby Stockholm, com fundos adicionais fornecidos ao NHS local e à polícia, disse o Ministério do Interior.

Também foi relatado que o conselho da cidade recebeu quase US$ 488 mil (cerca de R$ 2,3 milhões) em uma doação para apoiar as instituições de caridade locais e voluntários que prestarão serviços a bordo.