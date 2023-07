Coreia do Norte detém americano que cruzou fronteira durante passeio

Seul | Reuters

Um cidadão americano está sob a custódia da Coreia do Norte desde que atravessou, sem autorização, a fronteira da ditadura durante um passeio. A informação foi divulgada pelo Comando da ONU na região nesta terça-feira (18).

Em uma publicação nas redes sociais, o órgão, que é liderado pelos Estados Unidos, afirmou que a pessoa em questão participava de uma excursão pela zona desmilitarizada que separa as Coreias do Sul e do Norte, onde soldados de ambas as partes ficam de guardam.

"Acreditamos que ele está sob custódia da RPDC [sigla que descreve o nome oficial da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia] e estamos trabalhando com nossos colegas da KPA [o Exército do regime] para resolver esse incidente", informou a entidade.

O jornal sul-coreano Dong-a Ilbo afirmou, citando as Forças Armadas do país como fonte, que o americano era um soldado.