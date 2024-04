Partido de Nelson Mandela pode perder hegemonia na África do Sul após 30 anos

Cidade do Cabo (África do Sul)

Desde que a África do Sul realizou as primeiras eleições multirraciais, há 30 anos, e virou a página do apartheid, o poder sempre esteve nas mãos do Congresso Nacional Africano (CNA), o partido do histórico líder Nelson Mandela (1918-2013). Os sul-africanos vão às urnas daqui a um mês, em 29 de maio, e pela primeira vez esta hegemonia está em risco.

O eleitor vota no partido para formar as bancadas da Assembleia Nacional. Quem consegue mais de 50% dos votos controla a Casa e escolhe o presidente do país, que é chefe de Estado e de governo e tem mandato de cinco anos. O atual é Cyril Ramaphosa, que busca a reeleição.

Sul-africanos celebram o Dia da Liberdade, aniversário das primeiras eleições livres pós-apartheid, em Pretória - Zhang Yudong - 27.abr.2024/Xinhua

Em todos os pleitos desde 1994, o CNA obteve a maioria da Casa. O cenário agora é incerto em uma votação facultativa, na qual 13 milhões dos cerca de 41 milhões de eleitores aptos ainda não se registraram.



Segundo pesquisa divulgada pelo instituto Ipsos na sexta-feira (26), a sigla tem 40,2% das intenções de voto. O principal partido de oposição, a liberal Aliança Democrática (AD), em sua origem ligada à minoria branca, aparece com 21,9%.

Caso o CNA não consiga mais da metade das 400 cadeiras da Assembleia, precisaria do inédito apoio de outros partidos para se manter no governo. Diante disso, algumas siglas opositoras, lideradas pela AD, já concordaram em formar uma coalizão, intitulada Carta Multipartidária, se amealharem juntas mais de 50% do eleitorado.

Há um quadro de desgaste do CNA agravado pelo desemprego e por escândalos de corrupção que nem mesmo o peso de Mandela parece ser capaz de atenuar. O maior ativista contra o apartheid, regime de segregação racial que vigorou na África do Sul por 46 anos, passou 27 anos na cadeia, foi eleito o primeiro presidente negro do país e se tornou uma figura global.

Esse legado, porém, ficou no passado para sul-africanos como Makabongwe Hkulani, 21. "Talvez isso tenha sido importante para as pessoas que viveram muito tempo atrás. Eu sinto orgulho do que leio nos livros, mas hoje em dia eles são gananciosos por dinheiro", diz, em referência a políticos do CNA.

Hkulani afirma não ter condições de realizar o sonho de estudar direito e ser advogado, como Mandela foi. Na África do Sul, até as universidades públicas são pagas. Ele é vendedor em uma loja de calçados no centro da Cidade do Cabo. A reportagem o entrevistou na praça onde, no dia 11 de fevereiro de 1990, Mandela fez seu primeiro discurso ao sair da prisão.

"Se olharmos para o próprio CNA, sabemos que há uma geração mais jovem que se apega a Mandela e invoca sua memória, mas não é necessariamente fiel ao legado do grande homem", diz Sanusha Naidu, analista de política externa. "O apoio ao CNA está caindo porque o partido está implodindo. Não tem mais uma grande confiança por parte da sociedade, e seu histórico de governança não tem sido bom."



A África do Sul tem hoje uma das mais altas taxas de desemprego do mundo (32%) e uma crise energética que por vezes deixa a população sem eletricidade por mais de 10 horas por dia. O país, um dos maiores produtores mundiais de ouro e platina, recebe turistas do mundo inteiro em seus modernos aeroportos, mas, segundo o Banco Mundial, é um dos mais desiguais do planeta, com milhões de pessoas ainda vivendo abaixo da linha da pobreza.

Dos aproximadamente 28 milhões de eleitores cadastrados, quase 13 milhões têm de 30 a 49 anos, o que ainda pode garantir maioria ao CNA, mesmo que perca espaço. Em um país onde negros representam mais de 80% da população, principalmente quem viveu os anos do apartheid ainda tem uma sensação de gratidão pelo partido do Mandela. Como a questão racial persiste como um marcador político importante, a AD ainda é vista por parte da população como um "partido de branco", por mais que tenha negros entre seus membros.



Justamente das fileiras do CNA saíram outros dois atores que hoje estão na oposição e podem ser decisivos em uma eventual aliança no caso de não haver maioria na Assembleia. Líder do ultraesquerdista Combatentes da Liberdade Econômica (CLE), o controverso Julius Malema comandou a ala jovem do CNA e defende expropriar terras sem indenização e nacionalizar todo o setor de mineração. Com a terceira maior bancada legislativa, o CLE tenderia a se aliar à sigla governista, mas não se sabe a que custo político.

O outro personagem é o ex-presidente Jacob Zuma, um nome histórico do CNA, que renunciou à Presidência em 2018, pressionado por correligionários em meio a acusações de corrupção. Ele hoje é líder do novato Lança da Nação —do zulu uMkhonto weSizwe (MK)—, com 8,4% das intenções de voto.

No mês passado, Zuma havia sido proibido de ocupar qualquer cargo que viesse a ser conquistado pelo novo partido, por ter sido condenado a 15 meses de prisão em 2021. A decisão foi tomada pela Comissão Eleitoral com base na Constituição, mas um tribunal anulou a proibição da candidatura, e Zuma está livre para disputar as eleições mais imprevisíveis em 30 anos de democracia sul-africana.

As principais forças políticas da África do Sul

Congresso Nacional Africano (CNA)

Líder: Cyril Ramaphosa (presidente da África do Sul)

Nascido de um movimento contra o apartheid, é o partido dominante e governa o país desde 1994 como principal representante da maioria negra; vive desgaste por cisões internas e denúncias de corrupção



Aliança Democrática (AD)

Líder: John Steenhuisen

Maior partido de oposição, tem plataforma liberal, e sua base é formada principalmente pela minoria branca; propõe uma coalizão com outras siglas para governar caso o CNA não consiga mais de 50% do Parlamento



Combatentes da Liberdade Econômica (CLE)

Líder: Julius Malema

Partido de esquerda radical, cujas propostas incluem expropriação de terras sem indenização e estatização do setor de mineração; embora de oposição, poderia aliar-se ao CNA se este não vencer a eleição com maioria



Lança da Nação (MK)

Líder: Jacob Zuma

Criado no fim do ano passado, o partido populista de esquerda foi batizado com o nome do antigo braço armado do CNA à época do apartheid; o ex-presidente Zuma é o grande capital político em sua 1ª eleição geral