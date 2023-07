Talibã dispersa com tiros ato contra fechamento de salões de beleza no Afeganistão

Público



Um grupo de cerca de 30 mulheres afegãs que são donas ou funcionárias de salões de beleza protestou nesta quarta (19) contra o fechamento forçado dos estabelecimentos, promulgado pelo regime do Talibã no início de julho. A polícia atirou para cima e usou jatos d'água para dispersar as manifestantes.

As mulheres, que levavam cartazes com frases exigindo "sustento, justiça, trabalho e educação", também afirmaram que foram agredidas com porretes e tiveram seus celulares apreendidos.

Afegãs protestam contra fechamento de salões de beleza em frente a estabelecimento do tipo na região de Shahr-e-Naw, em Cabul - AFP

"Relatos sobre a repressão a protestos pacíficos de mulheres contra o fechamento dos salões de beleza —o mais recente ataque aos direitos das mulheres no Afeganistão— são profundamente preocupantes", publicou no Twitter a missão das Nações Unidas no país. "Afegãos têm o direito de expressar suas visões sem enfrentar violência. Aqueles que representam as autoridades na prática devem respeitar isso."

O regime do Talibã, que não é reconhecido por nenhum país ou organização internacional, estabeleceu o prazo de um mês para que todos os salões de beleza e cabeleireiros voltados para o público feminino fechem suas portas. O grupo extremista considera que os estabelecimentos violam a lei islâmica, também chamada de sharia, porque neles as mulheres põem extensões de cabelo e fazem as sobrancelhas.

Além disso, segundo o Ministério da Prevenção do Vício e Promoção da Virtude, os salões representam custos altos demais para os homens, sobretudo quando as mulheres se preparam para casamentos.

Manifestações esparsas têm ocorrido desde que a decisão foi anunciada. Mulheres envolvidas com a causa negam que os estabelecimentos violem a lei islâmica e argumentam que estão condenadas à pobreza se os salões realmente fecharem.

Esse foi o mais recente ataque aos direitos das mulheres feito pelo Talibã. Desde que o grupo chegou novamente ao poder, em agosto de 2021, o regime ordenou o fechamento de escolas para meninas e proibiu as mulheres de frequentarem universidades e outros espaços públicos.

Também nesta quarta-feira, o Comitê Sueco para o Afeganistão anunciou a suspensão da maioria das suas operações no país. Na semana passada, em retaliação à queima de um Alcorão durante um protesto em Estocolmo, em junho, o Talibã proibiu todas as atividades do governo sueco no país.

A organização, que presta assistência sanitária a cerca de 2,5 milhões de pessoas e trabalha nas áreas da educação e do desenvolvimento rural, diz que tentará negociar com o regime para manter suas atividades.

