Cantor alçado ao topo das paradas nos EUA acusa republicanos de cooptarem música

O cantor americano Oliver Anthony, cuja canção "Homens Ricos ao Norte de Richmond" chegou ao topo das paradas nos Estados Unidos, divulgou um vídeo acusando políticos republicanos e canais conservadores de se apropriarem da sua música.

"Foi engraçado ver aquele debate presidencial [nas primárias republicanas]", disse Anthony. "Eu escrevi a música sobre aquelas pessoas."

Um trecho de Anthony cantando foi reproduzido pelos moderadores do canal Fox News no início do debate da última quarta (23) em Milwaukee, após uma série de vídeos de cidadãos americanos lamentando as condições no governo Joe Biden, incluindo a taxa de inflação e a falta de moradia.

Candidatos republicanos assistem a vídeo de Oliver Anthony antes de debate nos EUA - Brian Snyder - 23.ago.23/Reuters

O trecho mostrou Anthony —com uma guitarra em mãos e dois cachorros aos seus pés— cantando: "Esses homens ricos ao norte de Richmond / O Senhor sabe que todos eles só querem ter controle total."

A música, que Anthony publicou na plataforma YouTube neste mês, foi adotada por figuras conservadoras como Matt Walsh e Laura Ingraham, que a descreveram como uma expressão autêntica da vida americana da classe trabalhadora. Amplamente percebida como um hino conservador, a canção também recebeu críticas de alguns à esquerda, que chamaram as letras de racistas.

No debate, o governador da Flórida, Ron DeSantis, foi o primeiro a responder a uma pergunta sobre por que a música havia tocado tantos americanos. "Nosso país está em declínio", disse. "Esse declínio não é inevitável. É uma escolha. Esses homens ricos ao norte de Richmond nos colocaram nessa situação."

Anthony disse na sexta (25) que "se diverte" com o fato de os candidatos terem sido obrigados a ouvir sua música no palco, porque ele estava cantando sobre pessoas poderosas como eles. O novo vídeo o mostrou atrás do volante de um caminhão, enquanto a chuva forte batia nas janelas. "Essa música não tem nada a ver com Joe Biden", disse ele. "Sabe, é muito maior do que Joe Biden."

Anthony, que é de Farmville, Virgínia, também disse estar cansado do que descreve como a instrumentalização da música, tanto pela direita quanto pela esquerda. "É irritante ver pessoas em canais conservadores tentando se identificar comigo, como se eu fosse um deles", disse ele. "Vejo a direita tentando me caracterizar como um deles. E vejo a esquerda tentando me desacreditar."

Ele acrescentou que a esquerda havia interpretado erroneamente suas letras como ataques aos pobres quando, segundo ele, a ideia era defendê-los. "Tenho que deixar claro que minha mensagem, como em qualquer uma das minhas músicas, faz referência às ineficiências do governo."

A revista americana Reason elogiou o que percebeu como a mensagem anti-impostos de Anthony. Mas comentaristas progressistas ficaram preocupados com uma letra sobre o "obeso que vive de assistência social". O cantor folk Billy Bragg até escreveu sua própria versão da música e alertou Anthony sobre atacar os mais fracos.

Inicialmente, Anthony parecia receber bem a atenção dos conservadores. Ele concedeu à Fox News o direito de usar a canção no debate, segundo o Político. E ele deu uma entrevista à rede, dizendo que havia sido motivado a escrever a música por causa de suas próprias lutas, que ele presumia serem compartilhadas por outros.

"Ela ressoa com o sofrimento em nosso mundo agora, como até mesmo em nosso próprio país", disse. "Tivemos anos de pessoas se sentindo deprimidas e sem esperança e toda vez que você olha para a TV ou entra na internet, tudo é negativo." Ele acrescentou que "a mídia corporativa e a educação" ajudaram a semear a divisão nos EUA.

Anthony voltou a esse tema em seu vídeo divulgado na sexta, dizendo que, apesar de como possa parecer, sua música realmente uniu as pessoas. "A união que surgiu disso, de todas as camadas, está deixando as pessoas loucas", disse Anthony. "Isso não é uma coisa republicana ou democrata. Isso nem mesmo é uma coisa dos Estados Unidos. Isso tem sido uma resposta global."

Anthony, que não pôde ser contatado imediatamente para uma entrevista, se descreveu como um "ninguém" que, por alguma intervenção divina, foi encarregado de enviar uma mensagem de que as coisas precisavam mudar. Antes de sua ascensão meteórica à fama, ele era um compositor desconhecido. Embora se apresente como Oliver Anthony, seu nome completo é Christopher Anthony Lunsford.

"Não sei como este país vai parecer daqui a 10 ou 20 anos se as coisas não mudarem", disse ele. "Não sei como este mundo vai parecer. E, tipo, algo precisa ser feito a respeito. Sabe?"