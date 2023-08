Incêndio em casa para pessoas com deficiência mata ao menos 9 na França

Paris | AFP e Reuters

Ao menos nove pessoas morreram após um incêndio atingir uma casa de repouso para pessoas com deficiência na cidade de Wintzenheim, no leste da França. Segundo autoridades, outros dois frequentadores estão desaparecidos, e o número de vítimas pode aumentar.

O incêndio começou às 6h30 no horário local (1h30 em Brasília) e logo se espalhou, segundo testemunhas. Bombeiros ainda fazem o trabalho de rescaldo, e as causas do incidente são incertas.

Bombeiros trabalham em casa destruída por incêndio na cidade de Wintzenheim, na França - Sebastien Bozon/AFP

Daniel Leroy, vice-prefeito de Wintzenheim, afirmou à emissora BFM TV que as vítimas estavam dormindo quando foram surpreendidas pelas chamas. Dezessete pessoas foram retiradas da casa, e algumas precisaram de atendimento médico. Ele acrescentou que os desaparecidos têm idade entre 25 e 50 anos.

Segundo o canal France 3, das 11 pessoas mortas ou desaparecidas, 10 eram adultos com algum tipo de deficiência que moravam em Nancy e estavam de férias. A outra trabalhava numa instituição de caridade. A casa de repouso em Wintzenheim, cerca de 70 km ao sul de Estrasburgo, foi alugada para o verão no Hemisfério Norte por uma associação que presta assistência a pessoas com deficiência intelectual.

Mais cedo, o secretário-geral da prefeitura de Haut-Rhin, Christophe Marot, disse não haver "muitas dúvidas" de que os desaparecidos estariam mortos, pois estavam no local e não conseguiram sair.

As autoridades disseram que 76 bombeiros foram mobilizados. Quatro veículos de combate às chamas e quatro ambulâncias foram enviados ao local. Os socorristas atuam com drones e cães farejadores.

"Continuamos procurando corpos daqueles que não puderam deixar o prédio", disse o tenente-coronel Philippe Hauwiller, que chefia as operações de resgate. "Nove corpos foram localizados, dois não podem ser encontrados por enquanto."

O local consumido pelas chamas fica em uma antiga fazenda reformada de 500 metros quadrados, com dois andares e sótão, segundo as autoridades. O incêndio começou no térreo, e as pessoas abrigadas próximas à saída conseguiram escapar. O vice-prefeito Leroy disse os bombeiros chegaram 15 minutos após o início do fogo. Ainda assim, a parte superior do imóvel ficou destruída, e o telhado desabou.

Solange Halter, 61, vizinha do local, descreveu à agência AFP uma "enorme coluna de fumaça". Florine, 23, outra moradora da região que preferiu não revelar o sobrenome, relatou "grandes chamas".

A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne disse que visitaria o local. "Meus pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos", escreveu ela nas redes sociais. O presidente Emmanuel Macron também manifestou solidariedade às vítimas e seus familiares e lamentou a "tragédia".