Tornados atingem sul dos EUA e deixam ao menos 2 mortos em Oklahoma; veja vídeo

Atlanta e Washington | Reuters e AFP

Ao menos duas pessoas morreram, incluindo um bebê de quatro meses, e dezenas ficaram feridas em Oklahoma neste fim de semana depois que dezenas de tornados varreram as grandes planícies do sul dos Estados Unidos, enquanto alertas meteorológicos no domingo (28) colocaram mais de 7 milhões de americanos sob alerta de tornado.

O governador de Oklahoma, Kevin Stitt, declarou estado de emergência por desastre para o estado no domingo, liberando mais dinheiro para os socorristas e operações de recuperação.

Morador resgata seus bens após sua casa ser parcialmente destruída após passagem de tornado em Sulphur, no estado americano de Oklahoma - Bryan Terry/The Oklahoman/USA Today Network/Reuters

"Definitivamente, o maior dano desde que me tornei governador", disse Stitt em Sulphur, uma das comunidades mais atingidas, no domingo à tarde. Stitt começou seu primeiro mandato como governador em 2019.

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências ofereceu a assistência do governo federal, acrescentou Stitt.

Depois dos 78 tornados registrados na sexta-feira, principalmente em Iowa e Nebraska, no sábado foram contabilizados mais 35 do norte do Texas até o Missouri, segundo o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês).

Alertas de tempestade para ventos fortes, chuvas intensas e granizo também foram emitidos pelo NWS no domingo para mais de 47 milhões de pessoas, estendendo-se do leste do Texas ao norte até Illinois e Wisconsin.

Mais cedo no domingo, o Departamento de Gerenciamento de Emergências de Oklahoma relatou mais de 30 pessoas feridas por tornados, que destruíram ou danificaram dezenas de casas.

A agência disse que não concluirá as avaliações de danos até que as tempestades tenham se afastado completamente da área.

Mais de 50 mil residências ficaram sem eletricidade no Texas neste domingo pela manhã e mais de 30 mil em Oklahoma, segundo o site PowerOutage.