Janja é única primeira-dama a participar de sessões de cúpula do G20 na Índia

Nova Déli

Janja Lula da Silva foi a única primeira-dama a acompanhar as sessões de negociações do G20, fechadas ao público e à imprensa. Cônjuges dos líderes dos outros 18 países e da União Europeia não estiveram presentes durante as discussões no centro de convenções Pragati Maidan, principal local da cúpula, em Nova Déli neste sábado (9).

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), observa a primeira-dama, Janja, em cerimônia de boas-vindas a Nova Déli, na Índia - Ricardo Stuckert/Presidência da República

Janja publicou no X, antigo Twitter, um comentário que explicitou sua presença nas negociações. "Segunda sessão do G20. Presidente Lula falando sobre igualdade de gênero, combate a desigualdade e contra do racismo", escreveu ela na postagem, que incluiu também uma foto de Lula de costas.

Com isso, a primeira-dama brasileira pulou a programação preparada pela Índia, anfitriã da cúpula, para os acompanhantes dos líderes. O grupo visitaria o Instituto Indiano de Pesquisa Agrícola, depois iria à Galeria Nacional de Arte Moderna e, à tarde, estaria livre para fazer compras em uma exibição de artesanato.

A Folha procurou a assessoria de Janja, mas não teve retorno.

À noite, ela e Lula deveriam ter participado de um jantar oferecido pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, mas o casal retornou ao hotel.

Outro chefe de Estado, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, também viajou ao G20 acompanhado da esposa, Kim Keon-hee . Ela não participou, porém, das discussões da cúpula.