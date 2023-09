Rinoceronte mata cuidadora de zoológico na Áustria

Viena | AFP

O ataque de um rinoceronte branco matou uma cuidadora de um zoológico em Salzburgo, na Áustria, e feriu gravemente seu marido, também um funcionário, nesta terça-feira (12), informou a polícia local.

O incidente ocorreu "nas primeiras horas da manhã, durante um trabalho de rotina na área dos rinocerontes", segundo o comunicado. De acordo com a imprensa, a cuidadora de 33 anos passava repelente de insetos na pele do animal, dentro da jaula, quando foi atacada. Ela morreu dez minutos depois, ainda no local.

Um rinoceronte branco, mesma espécie do animal que atacou cuidadora na Áustria, em zoológico na Cidade da Guatemala - Johan Ordonez - 22.set.2022/AFP

As autoridades ainda não sabem por que o animal atacou a cuidadora e seu marido, de 34 anos, que alimentava os animais e interveio para tentar salvá-la. Funcionário do zoológico desde 2008, ele foi levado para o hospital, passou por uma cirurgia e não corre perigo de vida.

Segundo a mídia local, a vítima provavelmente morreu pisoteada pelo animal, que se chama Yeti, tem 30 anos e pesa 1,8 tonelada.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Rinocerontes não costumam ter um comportamento agressivo e geralmente aceitam cuidados, afirmou a diretora do zoológico, Sabine Grebner, à mídia local. "Ela estava conosco desde 2014 e sempre foi muito cuidadosa e atenciosa", disse ela sobre a cuidadora.

A causa do acidente ainda é apurada. "Não sabemos exatamente o que aconteceu, estamos profundamente consternados e chocados", afirmou Grebner, segundo a qual as normas de segurança estão sendo reavaliadas.

Com 1.500 animais em seus 14 mil hectares de jardins no Castelo de Hellbrunn, o zoológico, que prestou solidariedade à família da vítima, recebe cerca de 400 mil visitantes por ano e manterá as portas fechadas nesta terça.