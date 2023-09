Taiwan detecta nova frota de aviões militares da China perto da ilha

Taipé | AFP

Em mais um episódio de tensão no Sudeste Asiático nesta semana, o Ministério de Defesa de Taiwan afirmou nesta terça-feira (19) ter detectado 55 aviões e sete navios militares da China ao redor da ilha em um dia e pediu que Pequim interrompesse essas "ações provocadoras".

A ilha, considerada uma província rebelde pela China, já havia feito comunicado semelhante na véspera. De acordo com Taipé, 103 aeronaves militares chinesas se aproximaram da ilha em um período de 24 horas entre as manhãs de sábado (16) e domingo (17). "Um recorde que representa graves desafios à segurança do estreito", disse a pasta em nota.

Porta-aviões chinês Shandong (à esq.), é monitorado por navio de guerra taiwanês - Ministério da Defesa de Taiwan via AFP

Nesta terça, o Ministério de Defesa de Taiwan acusou a China de conduzir "um aumento das tensões e uma deterioração da segurança regional". Metade dos aviões detectados teria cruzado a chamada linha mediana, que separa extraoficialmente a ilha do continente, e entrado na zona de defesa aérea do território, segundo a nota.

Na segunda (18), o Ministério de Relações Exteriores da China não comentou as incursões das últimas semanas e se limitou a reafirmar a posição de Pequim de que Taiwan pertence à China. "A chamada linha mediana não existe", destacou a porta-voz da diplomacia chinesa Mao Ning.

Taiwan vive sob ameaça constante de uma invasão da China, que promete retomar o território à força, se necessário, e vem aumentando as pressões militar e política contra a ilha nos últimos meses.

O ápice das tensões aconteceu em agosto de 2022, quando a então presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, fez a primeira visita de uma alta autoridade americana em 25 anos à ilha. Depois, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, retribuiu a visita. Em represália, as forças chinesas simularam em abril um "cerco total" à ilha.

Taipé denunciou na semana passada um aumento no número de incursões de aviões e navios militares chineses depois de Pequim ter dito que suas tropas estavam em alerta máximo após a passagem, neste mês, de dois navios dos Estados Unidos e do Canadá pelo estreito de Taiwan.

Na semana passada, entre as manhãs de quarta (13) e quinta-feira (14), 68 aeronaves chinesas e dez navios de guerra foram detectados ao redor da ilha, segundo o Ministério de Defesa de Taiwan.

Algumas das aeronaves e navios se deslocavam em direção a uma área não especificada do Pacífico Ocidental para realizar treinamentos marítimo e aéreo em conjunto com o porta-aviões chinês Shandong, acrescentou a pasta. Procurado na ocasião, o regime chinês não se pronunciou sobre as atividades.