Tensão no mar do Sul da China escala após atrito entre Pequim e Filipinas

Esta é a edição da newsletter China, terra do meio. Quer recebê-la no seu email? Inscreva-se abaixo.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados; exclusiva para assinantes. Carregando...

As Filipinas acusaram a China de erigir uma "barreira flutuante" em torno da disputada ilha de Scarborough Shoal, no mar do Sul da China, restringindo o acesso de pescadores filipinos à região.

A barreira flutuante mede cerca de 300 metros e foi instalada por três barcos infláveis da Guarda Costeira chinesa e um barco de serviço da milícia marítima chinesa, informou a Bloomberg.

As autoridades marítimas e de pesca de Manila condenaram o ato, observando que tais barreiras geralmente aparecem quando a China monitora intensamente a atividade pesqueira.

Navio da Guarda Costeira chinesa, ao fundo, acompanha barcos de pesca filipinos ancorados perto de Scarborough Shoal - Ted Aljibe - 21.set.23/AFP

Pescadores que desafiaram a barreira foram interceptados no domingo (24) por quatro embarcações da Guarda Costeira chinesa que teriam enviado cerca de 15 alertas por rádio ordenando que eles se afastassem. Pequim alega que os cerca de 50 barcos filipinos na área estavam "violando o direito internacional e as leis internas da China".

A Marinha filipina afirmou nesta segunda (25) que removeu a estrutura flutuante, alegando que ela representava "um perigo para a navegação, uma violação clara do direito internacional" e que dificultava "a realização de atividades de pesca e de subsistência dos pescadores filipinos".

Por que importa: encontros cada vez mais hostis entre embarcações chinesas e filipinas têm deixado de ser a exceção e se tornado a regra no mar do Sul da China. No mês passado, oficiais filipinos inundaram o X (ex-Twitter) com vídeos mostrando manobras arriscadas e potencialmente fatais realizadas pelos chineses.

A guerra de palavras nas redes sociais ganhou força depois de uma abordagem que as Filipinas classificaram de "hostil" a uma de suas embarcações. Na ocasião, navios de suprimentos que seriam enviados a militares estacionados em bancos de areia próximos às ilhas Spratly teriam sido atacados com canhões de água pela China.

Pare para ver

O atleta Wang Shun em Hangzhou, na China - Zhu Zheng - 23.set.23/Xinhua

O campeão olímpico de natação Wang Shun acende a pira na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Asiáticos de Verão em Hangzhou ao lado de uma projeção digital. A cerimônia de revezamento da tocha, ponto alto da festa, mostrou o atleta digital correndo pelas ruas da cidade chinesa e "entrando" no estádio por cima da plateia, um show de drones e projeções que fez sucesso nas redes sociais chinesas.

o que também importa

★ De olho na indústria de veículos elétricos, os chineses aumentaram sua cota de produção de metais de terras raras em 14% para 2023. O movimento visa aumentar o poder de negociação da China, já que elementos de terras raras são essenciais para tecnologias avançadas e Pequim domina grande parte dessa produção global.

★ A China e o Timor Leste decidiram elevar as relações para o nível de "parceria estratégica abrangente". O jargão diplomático é outorgado a países que se tratam mutuamente como prioridades. O acordo foi assinado entre o líder chinês, Xi Jinping, e o premiê timorense, Xanana Gusmão, durante um encontro às margens da abertura dos Jogos Asiáticos em Hangzhou. A aproximação entre os dois países é fundamental para Pequim, que tenta expandir sua influência no Sudeste Asiático e no Pacífico Sul, região com intenso trânsito militar e comercial.

fique de olho

O vice-presidente-executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, deu indícios de um endurecimento da União Europeia nas relações comerciais com a China. Em discurso na Universidade Tsinghua, Dombrovskis afirmou que a falta de concorrência justa por parte de Pequim impulsionou a UE a ser mais assertiva na defesa de seus interesses.

O alerta ocorre em meio a uma investigação sobre subsídios chineses para a produção de veículos elétricos;

Os europeus alegam que a China está inundando o mercado com produtos baratos, prejudicando empregos e cadeias locais;

A China referiu-se ao inquérito como "protecionismo flagrante", e o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, classificou a ação como "um desperdício de oportunidades de cooperação e desenvolvimento."

Por que importa: a fala de Dombrovskis reflete um temor crescente de legisladores e empresários com as condições para trocas comerciais com a China. Em julho, o Brasil, por exemplo, lançou uma investigação para avaliar se Pequim estaria usando subsídios irregulares no setor de cabos de fibra óptica. Medidas semelhantes estão sendo tomadas pelo México em setores como a indústria têxtil e a calçadista.

para ir a fundo