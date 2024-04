Xi recebe secretário dos EUA e cobra aceitação de desenvolvimento chinês

O líder chinês, Xi Jinping, recebeu o secretário de Estado americano, Antony Blinken, na tarde desta sexta (26) no Grande Salão do Povo, no centro de Pequim, após vários dias de expectativa sobre o encontro, diante das críticas de lado a lado.

Xi citou os 45 anos de relações diplomáticas bilaterais, disse que enfrentaram "ventos e chuvas", mas mostraram que "China e Estados Unidos devem ser parceiros em vez de rivais, devem ajudar um ao outro a alcançar sucesso em vez de ferir um ao outro e devem honrar as palavras com ações".

Acrescentou: "Nós esperamos que os EUA possam ver o desenvolvimento da China positivamente. Esta é uma questão fundamental que precisa ser tratada, como o primeiro botão de uma camisa que precisa ser abotoado de maneira correta, para que a relação China-EUA verdadeiramente se estabilize, melhore e siga em frente".

Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, é recebido pelo líder chinês, Xi Jinping, no Grande Salão do Povo, em Pequim, em 26 de abril de 2024 - AFP

Antes, pela manhã, o ministro do exterior, Wang Yi, havia iniciado extenso encontro com Blinken, seu colega americano, avaliando que as relações bilateriais "começam a se estabilizar", com mais diálogo.

"Mas ao mesmo tempo os fatores negativos no relacionamento ainda estão aumentando", acrescentou. "Os direitos legítimos de desenvolvimento da China têm sido injustificadamente suprimidos e nossos principais interesses estão enfrentando desafios."

Prosseguiu, falando a Blinken diante das câmeras: "A China e os Estados Unidos devem manter a direção certa de avançar com a estabilidade ou retornar a uma espiral descendente? Devem liderar a cooperação internacional sobre as questões globais ou se envolver em rivalidade e confronto ou mesmo deslizar para o conflito? A comunidade internacional aguarda a nossa resposta".

O secretário americano comentou então esperar "discussões muito claras, muito diretas sobre as áreas em que há diferenças e qual é a posição dos Estados Unidos", acrescentando: "Mas volto a frisar que é importante que façamos isso, é importante para demonstrar que estamos administrando com responsabilidade a relação mais consequente no mundo".

A reunião durou mais de cinco horas, e Blinken publicou depois, em mídia social, que foi "aprofundada e substantiva" e abordou "áreas em que há diferença, além de áreas de interesse compartilhado, como o combate ao narcotráfico". Foi "parte do esforço para administrar a concorrência de forma responsável".